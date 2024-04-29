Генерал Хуят – «фатальная ошибка верить, что перспективы Украины улучшатся»

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Положение Киева в конфликте ухудшается каждый день, констатирует экс-командующий силами НАТО Харальд Куят. Отставной военный обвиняет Запад в том, что он заставил Украину отказаться от уже достигнутого мирного урегулирования с Россией, внушив ей ложную надежду улучшить переговорные позиции в бою. В интервью, опубликованном в Overton Magazin, Куят призывает прекратить «пиар-акцию» с планом Зеленского и начать настоящие переговоры с Россией.



AP

«Военная ситуация Украины критическая и с каждым днём становится всё сложнее», — заявляет экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят. В большом интервью, опубликованном в Overton Magazin, он выражает сомнения в том, что американский совет перейти в оборону поможет Киеву. По его мнению, «тактически умный подход РФ к захвату Авдеевки и хаотичный отход украинских вооружённых сил могут быть симптоматичными для дальнейшего хода боевых действий».

В трёх важных для обороны областях Украина так и не показала улучшений: ПВО, резервы снарядов для артиллерии, недоукомплектованность ВСУ. «При этом эти недостатки усиливают друг друга в своих негативных стратегических последствиях».



На новой волне мобилизации на Украине Куят останавливается особо. Страна имеет серьёзные демографические проблемы. «Возрастные группы от двадцати до тридцати лет численно очень слабы». В 1990-е ежегодно на Украине рождалось менее 200 тыс. мужчин, «многие из которых покинули страну уже очень давно». Бывший немецкий генерал заявляет, что Киев, приняв новый закон о мобилизации, хочет не только пополнить ряды ВСУ, но и «заставить платить» за конфликт население, которое «хочет, наконец, мира». «Подавляющее большинство, как показывают последние опросы, требуют дипломатического решения», — подчёркивает эксперт.



«За критическое положение на Украине Запад несёт значительную степень ответственности из-за неправильной оценки ситуации и неправильных решений», — продолжает Куят. Прежде всего, ошибочны два решения. Во-первых, отказ от поиска компромисса с Россией. В 2021 году Запад не стал вести переговоров о стратегической стабильности с Россией, затем сорвал переговоры в Белоруссии и Турции. «Под давлением Запада украинское правительство допустило провал переговоров, хотя достигнутый к этому моменту результат во многом соответствовал его переговорной позиции».

Во-вторых, ещё большей ошибкой является постоянная недооценка России, вера в то, что Запад сможет улучшить позиции Украины своей помощью. Запад напрасно думал, что у РФ устаревшая техника, что солдаты РФ плохо обучены и плохо мотивированы. Всё это оказалось неправдой, считает немецкий генерал. Поэтому «было бы фатальной ошибкой верить, что перспективы Украины улучшатся». Единственное, что объясняет постоянное повторение этих провальных решений, по мнению Куята, это ложная надежда, что в этом конфликте «Россия, самый важный геополитический соперник наряду с Китаем, может быть долгосрочно ослаблена в политическом, экономическом и военном отношении».



«Наоборот, катастрофические последствия этой ошибки можно предотвратить только в том случае, если не допустить военного поражения (Украины. — ИноТВ) путём скорейшего прекращения военных действий и проведения мирных переговоров». Харальд Куят видит возможный выход в дипломатических инициативах Китая и Турции. К проекту мирного договора Зеленского из 10 пунктов и встрече в Швейцарии бывший натовский генерал относится скептически: «без участия РФ эта конференция — прежде всего пиар-мероприятие для Украины».

«Участники этой конференции должны задаться вопросом, приближает ли план Зеленского из 10 пунктов Украину хотя бы на шаг ближе к миру». По мнению Куята, это не так. Во-первых, потому что он не предлагает компромисс с Россией, а только выставляет «набор требований, которые РФ совершенно нереально выполнить». Во-вторых, в нём «игнорируются как причины войны, так и сложившаяся военная ситуация» на фронте.



В интервью, опубликованном немецким журналом Overton Magazin, Куят призывает политиков на Западе «не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира». Тот, «кто хочет спасти Украину, должен работать над тем, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее, и чтобы мирные переговоры между двумя воюющими государствами возобновились».