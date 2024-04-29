 

За нарушения на электросамокатах в Москве оштрафованы более 15 000 человек

29.04.2024, 12:25, Разное
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С начала 2024 года в столице выписаны штрафы более чем 15 000 водителям электросамокатов за нарушение Правил Дорожного Движения (ПДД). Кроме того, операторами кикшеринговых сервисов были заблокированы профили еще 7 000 пользователей. Об этом пишет официальный Telegram-канал Департамента Транспорта Москвы, ссылаясь на заявление заместителя мэра Максима Ликсутова.

Штрафы выписывались за нарушения правил безопасного вождения и обслуживания, в то время как блокировка профилей была связана с использованием электросамокатов несовершеннолетними и системными нарушениями ПДД. По данным Департамента Транспорта, наиболее распространенными нарушениями являются езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходным переходам и неправильная парковка.

«Мы тщательно следим за соблюдением правил вождения вместе с коллегами. Госавтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники Ситуационного Центра Центра Обработки Данных Дорожного Движения реагируют на дорожную ситуацию в режиме онлайн через камеры 24/7», – говорится в сообщении на Telegram-канале Департамента Транспорта Москвы.


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