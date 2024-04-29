Латвия превратит подвалы в бункеры из-за угроз со стороны Путина

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Власти Латвии призвали жителей переоборудовать подвалы в бомбоубежища, опасаясь нападения России, пишет Le Parisien. Управление по гражданской обороне Риги займётся подготовкой подвалов общественных зданий.



AP

Жителей Латвии призвали превратить подвалы в бомбоубежища на случай возможного нападения России, пишет Le Parisien. Такую рекомендацию правительство озвучило по случаю общенационального субботника.

Мэр Риги Вилнис Кирсис заверил, что муниципальные власти займутся переоборудованием подвалов, которые принадлежат городу. Глава управления по гражданской обороне столицы Гинтс Рейнсонс обещал провести инспекцию «подвалов общественных зданий, школ, домов престарелых, больниц и мэрий», чтобы сделать из них убежища. Каждый месяц до конца года ведомство намерено подготавливать до 100 бункеров.