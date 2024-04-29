 

Латвия превратит подвалы в бункеры из-за угроз со стороны Путина

29.04.2024, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Власти Латвии призвали жителей переоборудовать подвалы в бомбоубежища, опасаясь нападения России, пишет Le Parisien. Управление по гражданской обороне Риги займётся подготовкой подвалов общественных зданий.


AP

Жителей Латвии призвали превратить подвалы в бомбоубежища на случай возможного нападения России, пишет Le Parisien. Такую рекомендацию правительство озвучило по случаю общенационального субботника.

Мэр Риги Вилнис Кирсис заверил, что муниципальные власти займутся переоборудованием подвалов, которые принадлежат городу. Глава управления по гражданской обороне столицы Гинтс Рейнсонс обещал провести инспекцию «подвалов общественных зданий, школ, домов престарелых, больниц и мэрий», чтобы сделать из них убежища. Каждый месяц до конца года ведомство намерено подготавливать до 100 бункеров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / ABC News – студенческие протесты не стихают и распространяются по всей территории США

30.04 / AP – генсек НАТО упрекнул членов альянса за медленные поставки вооружений Киеву

30.04 / Методы и техники преодоления эмоционального напряжения

30.04 / Читатель Daily Hampshire Gazette – Америке нужно прекратить затягивать конфликт на Украине

30.04 / Times – выставка трофейного оружия отражает уверенность Москвы в победе

29.04 / «Придётся отступить до Краматорска» — Украине предрекли катастрофический сценарий

29.04 / Генерал Хуят – «фатальная ошибка верить, что перспективы Украины улучшатся»

29.04 / 16-летний куратор университета имени Путина

29.04 / Пока РФ продвигается вперёд, Украину критикуют за искажение информации об обстановке на фронте

29.04 / Французский журналист – Европа стала 51-м штатом Америки, а Украина её расшатывает изнутри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика