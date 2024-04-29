 

Рупор кремлевской пропаганды: “Абрамс” едет в Москву

29.04.2024, 1:22, Разное
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Первый трофейный "Абрамс" тащат в тыл. Если успеют, то может быть даже на Поклонную гору утащат, ну а если нет, то тогда уже в августе в парке "Патриот" будет экспонироваться.
В районе Бердычей еще 4 штуки таких стоит.

В этом "Абрамсе" трупов Аркадия Бабченко и Просто Вовы не обнаружилось. Будут искать в других.
Аркадий, где ты?

Источник: Colonel Cassad


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