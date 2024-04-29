Рупор кремлевской пропаганды: “Абрамс” едет в Москву

Первый трофейный "Абрамс" тащат в тыл. Если успеют, то может быть даже на Поклонную гору утащат, ну а если нет, то тогда уже в августе в парке "Патриот" будет экспонироваться.

В районе Бердычей еще 4 штуки таких стоит.

В этом "Абрамсе" трупов Аркадия Бабченко и Просто Вовы не обнаружилось. Будут искать в других.

Аркадий, где ты?

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