 

Большинство американцев считают первый срок Трампа успешным, а правление Байдена — провальным

28.04.2024, 22:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Трамп продолжает опережать Байдена в президентской гонке, пишет CNN со ссылкой на результаты опроса. При этом большинство американских респондентов называли первый срок бывшего главы Белого дома успешным, а правление Байдена — провальным.


AP

Несмотря на уголовный процесс в отношении экс-президента США Дональда Трампа, последний продолжает опережать в предвыборной гонке нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, пишет CNN со ссылкой на опрос, проведённый компанией SSRS по заказу телеканала.

Согласно этому опросу, о поддержке Трампа заявили 49% респондентов, а поддержке Байдена — 43%.

При этом мнения опрошенных о первом президентском сроке каждого из кандидатов на пост главы Белого дома теперь, похоже, работают в пользу Трампа, указывает издание.

Оглядываясь назад, большинство американцев — 55% — назвали президентский срок Трампа успешным, при этом подавляющее большинство из них — 61% — считают президентское правление Байдена провальным.

Как отмечается в статье, негативные взгляды жителей США на работу Байдена сохранялись на протяжении большей части его президентского срока. И в новом опросе 60% респондентов заявили, что не одобряют то, как нынешний американский лидер справляется со своей работой. Схожая картина наблюдалась и в опросе CNN, проведённом более года назад.


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