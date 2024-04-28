Мнение: Нищепанк, «зачем тебе бизнес» и конкурс красоты для ИИ-моделей

1. Виктор Мараховский пишет про общество нищего уныния, которое строят на Западе по чертежам из левой повестки (ссылка):



Нищепанк — предположительно наступивший сегодня этап в истории человечества, характеризующийся:

А) Упрощением, алгоритмизацией и примитивизацией культуры (ибо предложение формирует спрос, и в мире одновременно бюрократизированном и технологичном в итоге «всё выглядит тупо и одинаково»);

Б) Виртуализацией потребления (продавать виртуальные копии любого явления выгодней, чем физические, поэтому их внедряют изо всех сил);

В) Киборгизацией эмоций (многое из того, что примитивизировано и виртуализировано, также можно и препоручить роботам. Поэтому в мир пришли ИИ-онлифанщицы и ИИ-фемдомы);

Г) Элитизацией традиционных ценностей (иметь семьи, классическое образование, кучу мелких и религию теперь позволяют себе только состоятельные).

А разгадка проста. Левая повестка — это борьба против нормы. Против здоровья, против ума, против богатства. То есть, проще говоря, отрицательный отбор. «Кто был никем, тот станет всем».

2. В Школе Капитализма я рассказываю, почему даже страдающие предприниматели, дела у которых идут неважно, имеют хороший шанс наладить в итоге свои дела. Цитирую из статьи (ссылка):



В обсуждении истории кировчанина, который открыл «в гараже» микробизнес по производству панелей из гипса, многие заочно советовали предпринимателю «перестать маяться ерундой», выкладываясь по полной ради скромных 150 тысяч рублей в месяц (ссылка). И действительно: зачем дышать гипсовой пылью, лично грузить ящики с камнями и просыпаться с гудящей от проблем головой, если можно за ту же сумму сидеть в чистом офисе с 10 до 18, есть вкусное печенье и в расслабленном режиме клепать программный код?



Конечно же, это была издёвка. Вопрос «зачем тебе нужен этот недобизнес» задают обычно три категории наблюдателей.



А. Сидящие в ведре крабы, которые тянут обратно в ведро наглого выскочку, приговаривая «самый умный, что ли?», «больше всех надо?», «сиди и не выделывайся!».



Б. Высокооплачиваемые наёмные работники, которым приятно лишний раз похвастаться достигнутыми карьерными или профессиональными высотами, самоутвердившись за счёт «ларёчников».



В. Бывшие или настоящие предприниматели, которым когда-то повезло, и которые всем рассказывают, как они оседлали в тысяча девятьсот бородатом году удачную тему, и за один год выросли в 20 раз. Сами они, разумеется, убеждены, будто обязаны успехом исключительно своему деловому таланту, которым их «копошащийся на дне» коллега не обладает.



Таким образом, от вопроса «зачем тебе бизнес» можно было бы отмахнуться, как от токсичного… однако этот вопрос является неприятным именно потому, что он иногда справедлив.

3. Добро пожаловать в будущее. Конкурсы красоты теперь проходят не только среди людей и домашних животных (ссылка):

Объявлен первый конкурс красоты с использованием искусственного интеллекта, победительница которого получит в качестве призовых $5 тысяч. Конкурс носит название «Мисс ИИ» и проводится World AI Creator Awards (WAICA) в сотрудничестве с платформой Fanvue. Жюри оценит ИИ-аватары и персонажей, у которых есть страницы в соцсетях.

К участию в конкурсе допускаются авторы, которые используют ИИ для создания персонажей-моделей и активны в социальных сетях. Участникам необходимо быть старше 18 лет. Оценка конкурсантов будет происходить по критериям взаимодействия с аудиторией, использования ИИ в создании цифрового искусства, а также по их креативности и уникальности.

Победительница конкурса получит денежный приз в размере $5000, повышенную видимость на платформе Fanvue, а также доступ к программе наставничества и PR-поддержке на сумму более $8000. Призы также предусмотрены для участников, занявших второе и третье места, включая денежные вознаграждения и различные образовательные и рекламные пакеты.

Жюри конкурса состоит из двух виртуальных персонажей и двух реальных экспертов, что делает процесс оценки особенно интересным.

Обратите внимание, что половина судей – тоже ИИ: оказывается, люди в индустрии красоты не особенно-то и нужны.