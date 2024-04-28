Мнение: Аурусы нарасхват, российские «глаза роботов» и импортозамещение судового оборудования

1. Ещё недавно в успехе проекта российского автомобиля представительского класса Аурус сомневались — как, впрочем, привычно сомневаются в успехе вообще всего, что хоть как-то связано с Россией. Мол, это всё показуха, реальный выпуск Аурусов будет единичным. Что же, скептики, как обычно, ошиблись (ссылка):



Директор проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев рассказал о кратном увеличении госзаказа на люксовые российские автомобили Aurus: если раньше госорганы заказывали по 1–2 автомобиля, то сейчас уже по 10–20. Соответственно, производство полностью загружено. <…>

«На сегодняшний день производственные возможности НАМИ и Aurus (у нас есть дочерняя компания Aurus Motors, которая имеет завод в Елабуге), все производственные возможности, которые есть у этой группы компаний, — они расписаны пофамильно. Сейчас увеличивать государственный заказ на эти машины тяжело будет, хотя, если такую задачу поставят, мы её решим, безусловно», — сообщил Александр Лебедев.

2. На подходе импортозамещение мини-камер машинного зрения – одного из ключевых компонентов для производства робототехники. Эта продукция будет применяться и в военном, и в гражданском производстве (ссылка, ссылка):



В российских приборах машинного зрения и радиолокации импортные комплектующие будут заменены на российские аналоги. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Соответствующую линейку диодов холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Связь-2024». Там, в частности, представлены диоды для поверхностного монтажа и лавинные фотодиоды на основе кремния и арсенид галлия-индия, а также гетероструктуры на основе полупроводниковых материалов A3B5.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» собирается запустить серийное производство мини-камер машинного зрения, которые должны заменить зарубежные аналоги. Разработкой устройств занимается НПП «Пульсар», входящее в Росэлектронику. Замгендиректора НПП «Пульсар» по технологическому развитию и производству Сергей Корнеев рассказал на выставке «ЭкспоЭлектроника-2024», что до конца 2024 года предприятие планирует завершить собственные испытания первых образцов. После этого будет запущено серийное производство камер.

Новые отечественные камеры можно будет использовать в робототехнике или на автоматизированных производственных линиях промышленных предприятий, а применение отечественной электронно-компонентной базы позволит отказаться от иностранных поставщиков. Ключевой особенностью новинки стал созданный специалистами предприятия кремниевый матричный фотоприёмник, формирующий изображения. Камера сможет интегрироваться в существующую систему заказчика и записывать на сервер потоковое видео с разрешением 1280 × 1024 пикселя.

3. Ещё один пример импортозамещения в области электроники (ссылка):

Петербургский производитель судового оборудования заместил немцев

Петербургский производитель судового оборудования “НПФ Маринэк” запустил производство SMD–плат в Муроме. Компания планирует заработать до 350 млн рублей в 2024 году.

Первую продукцию новая площадка “Маринэка” выпустила в конце февраля. Это оборудование связи, навигации и электроснабжения для речных и морских судов. Запущенная в Муроме автоматическая линия позволяет производить до 300–400 SMD–плат в день, инвестиции в проект составили, по словам представителей компании, более 40 млн рублей, не считая схемотехники, программирования и компетенций.

Предприятие небольшое, но характерно, что оно открывается в небольшом городе не самого богатого региона. По ссылке эксперты выражают привычный скепсис, особенно напирая на окупаемость.

Однако Россия постепенно покрывается сетью таких производств разнообразной электроники, так что созданная в отрасли экосистема уже сама по себе генерирует новые проекты и заказы на комплектующие, удовлетворяя, разумеется, и спросе других отраслей. Речной пассажирский и грузовой флот в России нуждается в существенном обновлении и расширении парка судов. Возможно, продукция из Мурома пойдёт именно туда.