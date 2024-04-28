Мнение: Улетели птички

«Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства».

Эти громокипящие строки сейчас бродят по сети, их ради прикола цитируют все кому не лень, часто без подписи – чтобы создать побольше интриги. Не буду слишком нагнетать, сразу признаюсь. Автор – Герман Стерлигов, наш мракобесный фермер. Это он так написал что-то вроде анафемы своей семье – бывшей, надо понимать, жене, дочери и двум сыновьям. И все эти его витиеватые обзывательства означают, что он их лишает наследства и, наверно, не будет их больше кормить своей (жуткой на вкус, я пробовал) квашеной капустой и не будет им давать свой хлеб грубого (очень грубого) помола, а также перестанет пускать в свою избу.

Один он не останется – с ним еще два сына, верных (пока) вере предков. Всего, стало быть, у него было 5. Пишут, что сыновья Арсений и Пантелеймон вызвали его особую ярость тем, что… сбрили бороды. На мой взгляд, их можно понять: вполне юношам таскаться в бороде, которая колется, везде лезет, пища в ней застревает, летом в ней жарко… Брррр!

Я решил написать об этом фрике, поскольку вспомнил, что знаком с его женой! Было это лет 10 назад, на каком-то ток-шоу, кажется, на радио. Меня пригласили поучаствовать, а там оказалась и жена Стерлигова, Алёна, тоже в числе участниц. И я тогда обратил внимание, что как-то она не совпадала с моим представлением о забитой бабе деревенского свихнувшегося изувера, чья функция только одна – притаскивать в подоле одного отпрыска за другим.

Нет, одета она была вполне соответствующе – вся в черном, в плотном черном платке по брови, похожая на мусульманку (представления «верующих православных» о женщинах странным образом соответствуют традиционному исламу в этой части). Однако забитости не было и следа: вела она себя довольно живо, спорила, причем пыталась отстаивать какие-то чуть ли не феминистские взгляды. После эфира я с ней еще пообщался в кулуарах – и опять поразила ее малость показная независимость, мол, нет, я тут не от мужа, я сама от себя! Я, помню, тогда еще подумал, что с таким характером она при своем сумасшедшем долго не удержится, да и вообще странно, что этот брак столько просуществовал, и даже 5 детей удалось настругать!

Но вот, значит, все-таки свершилось – улетели птички на свободу. Ну, лучше поздно, чем никогда.

Поглядел диковинное слово «пущеница». Раньше никогда не встречал, но оно, пожалуй, красивое. Значит оно что-то вроде «разведенная женщина», а ближайший знакомый аналог – «распущенная», словом, корень понятен. Что ж, и от Стерлигова бывает польза. Хотя я в нем полностью разочаровался еще тогда, когда попробовал (жутко дорогие) продукты его натурального хозяйства из магазинчика его на Тверской– хлеб, квашеную капусту и прочее – и убедился, что эту гадость есть в принципе невозможно.