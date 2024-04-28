 

Блинкен уехал из Китая автостопом после того, как у его самолёта кончилось топливо

28.04.2024, 19:33, Разное
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Аэропорт Пекина отказал самолёту госсекретаря США Энтони Блинкена в дозаправке перед обратной дорогой, поскольку у американской делегации не нашлось юаней для оплаты топлива.

Из-за этого главе Госдепа пришлось выбираться из США в Южную Корею автостопом.

11 высших чиновников Госдепартамента не смогли покинуть Китай, поскольку в аэропорту у них отказались принять доллары. Блинкен попробовал устроить скандал, но оказалось, что никто из сотрудников аэропорта не знал английского языка. Менеджер смены вызвала охрану, и она выставила буйных дипломатов с территории аэровокзала. Замгоссекретаря и его коллегам пришлось несколько часов ловить проезжающие мимо автомобили, пока они не встретили водителя, который смог изъясниться с ними на ломаном английском. Ему пообещали гражданство США и работу в JP Morgan Bank, если он довезёт дипломатов до Сеула, откуда они уже смогут вернуться домой.

– Мне пришлось вспомнить молодость, – делится впечатлениями Блинкен. – Я в юности много путешествовал с дальнобойщиками автостопом. Ну знаете, как в тех порнофильмах. Объездил всю центральную Америку, дважды доехал из Нью-Джерси до Сан-Франциско и обратно. Было весело. Конечно, в Китае это вовсе не казалось мы весёлым: после провалившихся переговоров нам не дали вылететь обратно в Вашингтон, и в итоге нам пришлось почти сутки ехать на машине с весёлым дальнобойщиком Ляо. Он рассказывал нам о своей семье и постоянно ел гороховый суп из банки. Это было незабываемое приключение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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