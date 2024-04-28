 

Huawei: отечественное производство смартфонов достигло почти 100%

28.04.2024, 19:02, Разное
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Новая серия флагманских смартфонов Huawei Pura 70 отличается тем, что более 90% компонентов этих устройств производятся в Китае. Исключением являются лишь одна из камер и процессор модели Ultra.

Анализ компонентов Pura 70, проведенный японской исследовательской фирмой Fomalhaut Techno Solutions, показал, что китайские компании, такие как OFilm, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE и Crystal-Optech, поставляют почти все основные компоненты для смартфонов Huawei, включая чипы, дисплеи, шасси, аккумуляторы и многое другое.

Единственные компоненты, которые продолжают зависеть от иностранных технологий, это самый продвинутый процессор (Kirin 9010) и основная камера топового Pura 70 Ultra. Однако благодаря прогрессу в производстве чипов и камер это ограничение, вероятно, будет преодолено в ближайшем будущем.

Honor и Huawei добились значительной популярности на внутреннем рынке Китая, заняв первое место на рынке смартфонов согласно отчету IDC за первый квартал 2024 года. Огромная популярность серии Pura 70 привела к дефициту устройств в основных каналах продаж и росту цен на вторичном рынке.

Согласно отраслевым оценкам, Huawei в этом году ожидает хороших результатов: поставки смартфонов достигнут 50 млн единиц. Модель Pura 70 считается важной движущей силой этого успеха, продажи только этой серии уже превысили десятки миллионов.


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