 

Замминистра случайно заказал Rolls-Royce за 120 млн из-за капель дождя, попавших на телефон

28.04.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель одного из федеральных министров Алексей Курбышев объяснил, почему заказал себе премиальный автомобиль Rolls-Royce в максимальной комплектации.

Как рассказал чиновник, он стал жертвой обстоятельств и даже не знает, как зайти на сайт, где можно купить эту модель. Функционер заверил: для работы в интересах народа ему хватает скромного служебного Mercedes-Maybach S680, тогда как Rolls-Royce стоимостью ~120 млн рублей – непозволительная роскошь в период усилившегося внешнего давления и экономических особенностей периода.

– Звучит, конечно, комедийно, но ситуация очень простая – пока я ждал автобуса под дождём, мне пришло сообщение от многодетной матери из Магнитогорска. Она живёт в аварийной хрущёвке и просила помочь. Я пытался набрать ей ответ, но на экран телефона попали капли дождя, после чего он словно взбесился, – посетовал Курбышев.

Спустя час, когда замминистра тестировал одну из отечественных игр на телефоне во время правительственного совещания, ему начали приходить назойливые уведомления. Оказывается, под влиянием дождя смартфон зарегистрировал на имя Курбышева офшорную компанию на Бермудских островах и через неё заказал премиальный автомобиль.

– Я поделился с коллегами и оказалось, что проблема есть у многих. У кого-то злоумышленники взломали компьютер и купили недвижимость на Канарских островах, у кого-то ребёнок во время игры на планшете нажал не на ту ссылку и купил швейцарские часы. К сожалению, все они поголовно сказали, что вернуть деньги за покупки не удастся, — пояснил чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииОдин комментарий

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Френч с цветами и перевернутые рисунки: самые модные дизайны на лето для коротких ногтей

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: А ты попробуй, докажи

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье

30.04 / Скандалы: Людей стало меньше, а налогов платят больше

30.04 / Скандалы: Обыски, допросы, конфискация денег

30.04 / Скандалы: Беглов может проиграть Тихоновой на выборах губернатора Петербурга в сентябре

30.04 / Скандалы: Залужного будут готовить в президенты МИ-6

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Катынское дело. Выстрел в Россию

29.04 / Мнение «аналитика»: О самой эпичной битве технологий… Кто кого?

29.04 / Скандалы: Не просто кум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика