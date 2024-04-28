Замминистра случайно заказал Rolls-Royce за 120 млн из-за капель дождя, попавших на телефон

Заместитель одного из федеральных министров Алексей Курбышев объяснил, почему заказал себе премиальный автомобиль Rolls-Royce в максимальной комплектации.

Как рассказал чиновник, он стал жертвой обстоятельств и даже не знает, как зайти на сайт, где можно купить эту модель. Функционер заверил: для работы в интересах народа ему хватает скромного служебного Mercedes-Maybach S680, тогда как Rolls-Royce стоимостью ~120 млн рублей – непозволительная роскошь в период усилившегося внешнего давления и экономических особенностей периода.

– Звучит, конечно, комедийно, но ситуация очень простая – пока я ждал автобуса под дождём, мне пришло сообщение от многодетной матери из Магнитогорска. Она живёт в аварийной хрущёвке и просила помочь. Я пытался набрать ей ответ, но на экран телефона попали капли дождя, после чего он словно взбесился, – посетовал Курбышев.

Спустя час, когда замминистра тестировал одну из отечественных игр на телефоне во время правительственного совещания, ему начали приходить назойливые уведомления. Оказывается, под влиянием дождя смартфон зарегистрировал на имя Курбышева офшорную компанию на Бермудских островах и через неё заказал премиальный автомобиль.

– Я поделился с коллегами и оказалось, что проблема есть у многих. У кого-то злоумышленники взломали компьютер и купили недвижимость на Канарских островах, у кого-то ребёнок во время игры на планшете нажал не на ту ссылку и купил швейцарские часы. К сожалению, все они поголовно сказали, что вернуть деньги за покупки не удастся, — пояснил чиновник.

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