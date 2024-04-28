 

Рупор кремлевской пропаганды: О привлечении украинских беженцев

28.04.2024, 11:02, Разное
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О привлечении украинских беженцев

Относительно споров на тему того, надо ли заниматься привлечением в Россию тех, кого кокаиновый фюрер фактически лишил украинского гражданства, то здесь необходим разумный баланс между желанием привлечь дополнительные рабочие руки в страну и соображениями безопасности, чтобы среди привлекаемых не затесались агенты украинских террористов.

С одной стороны необходимо расширить возможности по подаче заявлений украинскими беженцами для получения вида на жительство в России. С другой стороны – необходимы расширенные меры фильтрации, дабы контролировать расширяющийся поток желающих.

Интерес представляют квалифицированные рабочие, инженеры, программисты. Те категории, которые проблематично замещать мигрантами и Средней Азии. Но опять же с оглядкой на вопрос фильтрации.

Также стоит учитывать, что окно Овертона работает в обе стороны, поэтому активная работа с этим контингентом в интересах вербовки/получения информации (в том числе и через родственников), также возможна по линии уже наших спецслужб.

Стоит помнить, что среди беженцев есть как те, кто вполне способен легко влиться в российское общество и кого можно называть нашими людьми, так и различные сбежавшие от войны рагули. Обеспечить просеивание – задача государства. Пока какого-то конкретного решения государством не принято.

Позиции "всех пускать" и "никого не пускать" представляют оторванными от реальности.

Источник: Colonel Cassad


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