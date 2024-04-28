Доктор заявил об опасности заражения столбняков из-за шампуров
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Медицинский эксперт Александр Мясников обращает внимание на риски инфекции столбняком при получении ран от шампура, особенно во время майских пикников.
Столбняк – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями, которые проникают в организм через повреждения кожи и слизистых. Эти бактерии могут присутствовать в почве, фекалиях и на ржавых инструментах. Попав в организм, возбудитель столбняка начинает выделять токсины, которые негативно влияют на нервную систему, сердце и мышцы. Симптомы могут включать мышечные спазмы и судороги, и при тяжелом течении болезни могут возникнуть осложнения, включая смертельный исход.
Мясников подчеркивает, что взрослые, чаще всего не привитые против столбняка, особенно подвержены риску заражения.
В случае получения раны от шампура важно обратиться за медицинской помощью немедленно, так как своевременное лечение имеет решающее значение.
Медицинский эксперт советует: вместо того, чтобы игнорировать рану и продолжать пикник, лучше сразу обратиться в больницу.
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