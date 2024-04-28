 

Доктор заявил об опасности заражения столбняков из-за шампуров

28.04.2024, 9:46, Разное
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Медицинский эксперт Александр Мясников обращает внимание на риски инфекции столбняком при получении ран от шампура, особенно во время майских пикников.

Столбняк – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями, которые проникают в организм через повреждения кожи и слизистых. Эти бактерии могут присутствовать в почве, фекалиях и на ржавых инструментах. Попав в организм, возбудитель столбняка начинает выделять токсины, которые негативно влияют на нервную систему, сердце и мышцы. Симптомы могут включать мышечные спазмы и судороги, и при тяжелом течении болезни могут возникнуть осложнения, включая смертельный исход.

Мясников подчеркивает, что взрослые, чаще всего не привитые против столбняка, особенно подвержены риску заражения.

В случае получения раны от шампура важно обратиться за медицинской помощью немедленно, так как своевременное лечение имеет решающее значение.

Медицинский эксперт советует: вместо того, чтобы игнорировать рану и продолжать пикник, лучше сразу обратиться в больницу.


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