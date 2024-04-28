 

Ван И: Блинкен требовал, чтобы в китайских фильмах были люди цвета, а не только белые

28.04.2024, 9:33, Разное
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Министр иностранных дел КНР Ван И раскрыл некоторые подробности своих закрытых переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Глава американской дипломатии по просьбе общественных организций напомнил о необходимости для китайского кинематографа следовать современным стандартам инклюзивности.

В частности, Блинкен потребовал от китайского коллеги проработать вопрос появления в фильмах «людей цвета» (people of color). Поскольку к этой категории относятся в том числе и азиатские народы, министр легко согласился с этим требованием.

– Я не слишком интересуюсь кинематографом, но я заверил господина Блинкена, что мы будем показывать белых людей, которых он почему-то так не любит, не чаще, чем это делают сейчас в Голливуде. Думаю, мы выполняем это требование. Думаю, мы давно его выполняем, – со смехом сказал он китайским журналистам.

В остальном же Китай пока намерен сохранять свой суверенитет в культурной сфере – так, в стране не считают необходимым присоединяться к программе секс-просвещения через мультфильмы. «Непредставленные меньшинства», по словам министра, знают, что о них заботятся партия и правительство – многие их представители отправлены на отдых и переосмысление своей роли в обществе и жалоб не имеют.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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