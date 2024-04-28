 

Путин может оказаться прав в том, что европейцы устанут от Украины

28.04.2024, 8:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Военный эксперт Карло Масала согласен с тем, что ЕС в кризисе и не способен адекватно помочь Киеву. В интервью австрийской Kleine Zeitung он констатирует, что «Путин оказался прав» в выборе стратегии, рассчитанной на усталость европейцев от Украины, на их неспособность договориться между собой, выработать стратегию и оказывать «адекватную долгосрочную поддержку» Украине, так как внутренние проблемы и собственное благополучие отдельных стран перевешивают общие стратегические интересы союза.


AP

«Европа может умереть», — предупреждает французский президент Эммануэль Макрон. С ним согласен Карло Масала, военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене, который полагает, что если Европа «не найдёт воли к самоутверждению, то ЕС как политическому игроку грозит распад». В интервью австрийской Kleine Zeitung Масала обвиняет элиты ЕС в том, что они так и не осознали, что «против них ведётся война на всех уровнях» и союзу предстоит в этом году сразу несколько кризисов: выборы в США и ЕС, продолжающийся кризис на Украине, поведение Китая и кампания дезинформации.

Больше всего он опасается за ситуацию на Украине, где европейцы отказываются решительно поддержать Киев и продолжают считать убытки для себя. «Конечно, этот конфликт обходится Европе в большие деньги, и это в то время, когда во многих государствах ЕС дела в экономике идут не очень хорошо… жизнь людей становится дороже, а расходы на оборону увеличиваются». Но по мнению немецкого профессора, отказ от поддержки Киева ещё хуже, при этом именно это европейцы и выбирают.

«Мы располагаем около 100 ЗРК Patriot, Киеву нужно семь — десять для защиты городов, которые сейчас недостаточно прикрыты; поставлен пока что был один, и он был от немцев», — приводит пример проблем стратегии Европы Масала.

По его мнению, это результат того, что у Европы нет стратегии и единого понимания, чем этот конфликт должен закончиться. В то время как Прибалтика и Польша готовы поддерживать Киев до полного поражения Москвы, такие страны, по мнению Масалы, как Германия и Франция, всё ещё говорят лишь о том, что «Россия не должна победить».

Говоря о последствиях такого поведения ЕС для конфликта на Украине, Масала указывает, что Владимир Путин не менял своей стратегии с зимы 2022 года. «Путин делает ставку на истощение, причём в меньшей степени на передовой и намного больше — в европейских обществах». Причём, «кажется, эта стратегия работает», оценивает успехи РФ немецкий военный эксперт.

«Мы видим, что сопротивление дальнейшей помощи Украине растёт, медленно, но верно», а «голоса, которые думают, что уже достаточно, становятся громче», заявляет Масала. Они всё ещё в меньшинстве как в ЕС, так и в США, но они растут и Путин «может оказаться прав» в том, что «ни США, ни Европа не могут и не хотят предоставить Украине адекватную долгосрочную поддержку».

На вопрос, что в таком случае нужно делать европейским элитам, Карло Масала в интервью Kleine Zeitung предлагает правящим элитам «чётко объяснить» населению «последствия, которые победа РФ будет означать для демократии, свободы, безопасности и процветания в Европе».


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