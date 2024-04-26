 

Рупор кремлевской пропаганды: Эволюция танка

26.04.2024, 22:10, Разное
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Прошлое и будущее мирового танкостроения.

Источник: Colonel Cassad


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