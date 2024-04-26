 

Президент «Урала» Иванов призвал молодых российских футболистов уезжать играть в Европу

26.04.2024, 19:35, Разное
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Президент футбольного клуба “Урал” из Екатеринбурга Григорий Иванов призвал молодых российских футболистов активнее искать возможности в европейских клубах. По его словам, игрокам стоит рассматривать предложения от сильных команд из Европы. “У нас у игроков достойные зарплаты, и они не отправятся играть в какие-то малоперспективные места, как, например, Болгария или Монголия”, – подчеркнул Иванов.

В сентябре прошлого года главный тренер “Ростова” и сборной РФ Валерий Карпин говорил о важности получения опыта игры в европейских клубах. Он также отметил разницу в уровне подготовки между игроками, выступающими за сборную в Европе, и теми, кто остается в России.

Григорий Иванов занимает пост президента “Урала” с 2003 года. На данный момент клуб занимает 14-е место в РПЛ после 25 туров, имея на счету 24 очка.


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