 

Из-за ошибки программистов единая биометрическая система годами собирала нюдсы

26.04.2024, 19:33, Разное
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В мобильном приложении Единой биометрической системы (ЕБС) устранена критическая ошибка – из-за
неполадок в программном обеспечении при снятии биометрии на смартфонах вместо
фронтальной камеры активировалась основная, что приводило к сохранению и обработке интимных снимков граждан.

В базу
данных попадали изображения, на которых вместо лиц зафиксированы другие части тела, домашние животные и иные предметы. Проблема долго оставалась
незамеченной из-за особенностей системы хранения данных, где в публичный доступ
отправляется только векторное изображение лица. Полные фотографии отправлялись в закрытый контур, используемый МВД для поиска преступников.

Проблема стала очевидной, когда сотрудники криминологической
лаборатории отчитались «наверх», что в 40% случаев вынуждены анализировать не лица, а
другие части тела граждан. Это вызвало у них психологический дискомфорт и
затруднило выполнение служебных обязанностей.

Сейчас правоохранительные органы расследуют возможное нарушение статьи 242 УК РФ гражданами, сдавшими биометрию. ИИ находит фотографии, где количество телесного цвета превышает
порог в 70%, и автоматически составляет протоколы о незаконном обороте порнографии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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