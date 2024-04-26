Слишком частые перекусы ведут к инсулинорезистентности

Нутрициолог Ольга Ильичева заявила, что перекусы между основными приемами пищи могут быть ненужны для здорового человека, особенно если его питание богато полезными элементами.

Она подчеркнула, что сильный голод уже через непродолжительное время после еды может быть тревожным сигналом, указывающим на возможные проблемы с обменом веществ, такие как инсулинорезистентность. Это состояние может вызвать тягу к сладкому, головокружение и другие неприятные симптомы.

Ильичева предупреждает, что слишком частые перекусы, особенно богатые простыми углеводами, могут спровоцировать инсулинорезистентность. Поэтому важно делать паузы между приемами пищи, чтобы улучшить чувствительность к инсулину.

Она рекомендует соблюдать промежутки между едой не менее 4 часов, чтобы предотвратить развитие этого состояния.

Помимо этого, употребление достаточного количества белка может помочь телу эффективнее сжигать жир при физических нагрузках, что также важно для поддержания здоровья и формы.