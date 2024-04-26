 

Мнение «аналитика»: О гарних дівчатах Киева… Реальность ударила в лоб?

26.04.2024, 15:36, Разное
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Два года Ганны да Оксаны из Киева — те самые, с чёрными бровями да карими очами, — жили так, будто вокруг ничего не происходит. Конечно, в начале 2022 года было страшновато и сейчас ещё воздушные тревоги досаждают. Но глобально — всё те же тусовки, те же фирменные пакетики в холёных ручках, маникюр-педикюр-шугаринг, залы-клубы-рестораны. «Война» — это в телемарафоне или у других. А у них — всё хорошо.

К этому привыкли не только дівчата, но и все вокруг.

Но внезапно всё переменилось. Знаком чего стали новые билборды в украинской столице.

«Надоело ждать лучшей жизни от масика? Завтра его “примут”, а ты останешься ни с чем. Подпишись, чтобы научиться зарабатывать собственные деньги», — гласит социальная реклама, адресованная вполне понятной целевой аудитории.

Впрочем, не все в РФ понимают специфический сленг. Так вот, по-украински «масiк» — это примерно то же, что по-русски «папик». Обеспеченный #мужчина в возрасте, скорее всего — чиновник, вокруг которого вьётся и стелется содержанка-эскортница.

А смысл рекламы в том, что сейчас в любой момент к любому богатому украинцу могут прийти СБУ, ГБР, НАБУ, полиция, БЭБ — и вручить ему подозрение по какому-то уголовному делу, чтобы затем отправить «масика» в «сизошку». Ну и выдоить досуха. В таких условиях, утверждают авторы бидборда, #женщина уже не может надеяться на вечную мужскую поддержку, а должна бы начать зарабатывать сама. С помощью методик рекламодателя.

Бог с ней, с «моральной стороной вопроса». Но раз такого рода #реклама вышла на улицы, значит:
а) проблема с «масиками» действительно актуальна и жизненна, а не высосана из пальца,
б) целевая аудитория, заинтересованная в её решении, достаточно велика и разнообразна.

То есть, получается, #коррупция именно сейчас разрослась в Незалежной до гомерических масштабов, а содержанки стали явлением настолько массовым, что «сарафанного радио» уже не хватает для охвата всех?

Но, простите… а как же эта, как её… «война с Россией»?

Многим она и впрямь — мать родна?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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