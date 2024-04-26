Google Pixel Tablet без док-станции будет стоить около €500

В 2024 году Google планирует выпустить свой новый фирменный планшет Pixel Tablet. Новинка будет отличаться от предыдущей модели, в частности, отсутствием в комплекте док-станции с колонкой. Журналисты GSMArena также выяснили информацию о цене устройства.

Предполагается, что в странах Европейского Союза Pixel Tablet 2024 года будет доступен по следующим ценам: €446 за версию на 128 ГБ и €553 за конфигурацию с 256 ГБ. С учетом курса на 26 апреля 2024 года, стоимость новинки составит примерно 44 тыс. и 55 тыс. рублей соответственно. Указанные цены не включают НДС, который в Германии, например, составляет 19%.

Кроме того, Google также представит Bluetooth-клавиатуру для Pixel Tablet. По данным GSMArena, европейские ритейлеры оценивают аксессуар в €89 или примерно 8,8 тыс. рублей по текущему курсу.

Релиз как Pixel Tablet, так и клавиатуры для него ожидается в октябре 2024 года. Однако анонс или тизер новинок возможен уже на конференции разработчиков Google I/O, запланированной на 14 мая.