 

Греция и Испания отказались отправлять Зеленскому свои «патриоты»

26.04.2024, 15:16, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Мадрид и Афины не станут поставлять на Украину свои ПВО Patriot, пишет Politico со ссылкой на испанские и греческие СМИ. Отмечается, что Греция отказалась по той причине, что ей самой необходимо обеспечить собственную безопасность.


AP

Мадрид не будет перебрасывать на Украину ни одного из трёх своих Patriot, ограничившись только предоставлением ракет, пишет Politico со ссылкой на испанские СМИ.

Афины также отказываются предоставить систему, учитывая свои проблемы с безопасностью в отношениях с Турцией. «Греция не собирается посылать С-300 или Patriot на Украину», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai TV.

В последние дни греческие СМИ сообщали, что возможна сделка по обмену, в рамках которой Соединённые Штаты согласятся заменить либо систему Patriot, базирующуюся в Афинах, либо устаревшую советскую систему С-300, размещённую на острове Крит, чтобы их можно было отправить на Украину.

«Нас спросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать», — заявил Мицотакис, пояснив, что эти системы «критически важны для нашего потенциала сдерживания».


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