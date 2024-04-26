Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР

1. В каком “городе контрастов” побывал главный герой “Бриллиантовой руки”?

А) Париж

Б) Милан

В) Стамбул

Г) Нью-Йорк

2. Помните, чей шлем искали в фильме “Джентльмены удачи”?

А) Александра Македонского

Б) Тамерлана

В) Чингисхана

Г) Юлия Цезаря

3. Как звали пьяницу и хулигана, которого перевоспитывал Шурик в первой новелле “Операции “Ы”?

А) Ваня

Б) Вася

В)Петя

Г) Федя

4. По чьей пьесе Леонид Гайдай снял фильм “Иван Васильевич меняет профессию”?

А) Михаила Булгакова

Б) Максима Горького

В) Михаила Зощенко

Г) Валентина Катаева

5. В какой области СССР проходили съёмки фильма “Вечера на хуторе близ Диканьки”

А) Днепропетровской

Б) Мурманской

В) Полтавской

Г) Ярославской

6. Изначально фильм “Кавказская пленница” должен был состоять из двух новелл: в первой Шурик спасает героиню Варлей, а во второй они вместе ищут…

А) Золото Колчака

Б) Пиратский клад

В) Инопланетян

Г) Снежного человека

7. В каком из этих фильмов звучит фраза “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны”?

А) “Дом, который построил Свифт”

Б) “Тот самый Мюнхгаузен”

В) “Обыкновенное чудо”

Г) “Формула любви”

8. Сотрудники этого учреждения участвуют в собрании кооператива в фильме “Гараж”:

А) Завод

Б) Институт

В) Министерство

Г) Школа

Правильные ответы (проверьте себя):

1. — В) Стамбул

2. — А) Александра Македонского

3. — Г) Федя

4. — А) Михаила Булгакова

5. — Б) Мурманской

6. — Г) Снежного человека

7. — В) “Обыкновенное чудо”

8. — Б) Институт