 

Инсайдер Evleaks показал дизайн Pixel 8a во всех четырех цветах

26.04.2024, 13:55, Разное
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Инсайдер Эван Бласс, известный как evleaks, выложил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) качественные рендеры предстоящего бюджетного Pixel 8a во всех доступных цветах.

На изображениях видны широкие рамки вдоль всего экрана, причем нижняя значительно толще верхней. Это делает смартфон Google выдающимся на фоне даже более дешевых китайских аналогов, предлагающих большую полезную площадь экрана.

Также на рендерах показаны задняя и боковая стороны смартфона, подтверждающие использование металлической рамки в Pixel 8a. Представлены изображения в четырех вариантах цветов: синем, зеленом, черном и белом.

По слухам, Google Pixel 8a будет иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1400 нит, а также частоту обновления 120 Гц. В качестве процессора будет использоваться флагманский чип Google Tensor G3.

Основная камера будет иметь разрешение 64 Мп, а вспомогательный ультраширокоугольный модуль – 13 Мп. Предполагается, что презентация Google Pixel 8a состоится на конференции компании 14 мая.


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