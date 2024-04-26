Лукашенко сообщил о плане НАТО по возрождению Литовско-Белорусской республики со столицей в Вильнюсе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экстренной пресс-конференции представил 300-страничный план тайной операции коллективного Запада по уничтожению белорусской государственности.

Оказалось, что ещё в 2019 году в штаб-квартире НАТО состоялось собрание лидеров Польши, Литвы, Германии, США и Эстонии, на котором было принято решение о возрождении Литовско-Белорусской республики со столицей в Вильнюсе.

– Сначала натовцы хотели устроить массовые беспорядки, после чего они оккупируют всю нашу страну, а белорусов сделают рабами. Отрадно, что наша разведка вовремя разоблачила планы врагов и теперь мы готовы их встретить, – рассказал Лукашенко.

Представленные документы свидетельствуют, что план «коллективного Запада по порабощению Белоруссии» предусматривал 4 этапа. После организации акций протеста так называемой оппозиции и ввода войск, в стране должен был быть установлен жёсткий репрессивный режим. Планировалось, что только за первый год будет арестовано и депортировано в концлагеря не менее миллиона белорусов.

– Также эти мрази хотели вывезти все наши заводы, а те, которые нельзя транспортировать, западники думали взорвать. Они думали изъять все машины и сельхозтехнику, а Минск в их преступном уже через полгода должен был стать уездным городком, – подчеркнул президент Белоруссии.

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