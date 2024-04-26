 

Лукашенко сообщил о плане НАТО по возрождению Литовско-Белорусской республики со столицей в Вильнюсе

26.04.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экстренной пресс-конференции представил 300-страничный план тайной операции коллективного Запада по уничтожению белорусской государственности.

Оказалось, что ещё в 2019 году в штаб-квартире НАТО состоялось собрание лидеров Польши, Литвы, Германии, США и Эстонии, на котором было принято решение о возрождении Литовско-Белорусской республики со столицей в Вильнюсе.

– Сначала натовцы хотели устроить массовые беспорядки, после чего они оккупируют всю нашу страну, а белорусов сделают рабами. Отрадно, что наша разведка вовремя разоблачила планы врагов и теперь мы готовы их встретить, – рассказал Лукашенко.

Представленные документы свидетельствуют, что план «коллективного Запада по порабощению Белоруссии» предусматривал 4 этапа. После организации акций протеста так называемой оппозиции и ввода войск, в стране должен был быть установлен жёсткий репрессивный режим. Планировалось, что только за первый год будет арестовано и депортировано в концлагеря не менее миллиона белорусов.

– Также эти мрази хотели вывезти все наши заводы, а те, которые нельзя транспортировать, западники думали взорвать. Они думали изъять все машины и сельхозтехнику, а Минск в их преступном уже через полгода должен был стать уездным городком, – подчеркнул президент Белоруссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу “Голос. Дети”

26.04 / Свищев заявил, что Россия — спортивная страна и быстро наверстает отставание

26.04 / Мнение: Разоблачение генерала: справедливое наказание за тщеславие и беспечность

26.04 / Учёные опровергли существование Омска

26.04 / Бренд Honor стал лидером китайского рынка смартфонов

26.04 / В Twitch вернули оплату подписок и покупки Bits из России по СБП

26.04 / Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены

26.04 / Lenovo выпустила игровой монитор с 4K и частотой 160 Гц за $220

26.04 / Мария Певчих во второй части фильма «Предатели» разоблачит буржуазных элементов, которые будучи в КПСС изменили делу Ленина

26.04 / Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика