 

Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу “Голос. Дети”

26.04.2024, 13:15, Разное
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В интервью на YouTube-канале “Наталья Подольская” певица подчеркнула, что травля – это ужасное явление, особенно когда страдает ребенок. Она отметила, что в случае ее семьи, где все благополучно, людям может не понравиться успех, и они ищут повод для критики. Алсу признала, что первоначально они пытались изолировать дочь от негатива, но видели, что она сама сталкивается с видео и комментариями.

Однако певица выразила благодарность хорошим людям, которые поддержали и поняли семью в трудный момент. Она подчеркнула, что участие в конкурсах для детей и родителей может быть стрессом и травмой. Алсу признала, что после этого опыта они решили больше не участвовать в подобных мероприятиях, так как это может оставить негативный след в психике детей.

Алсу выразила беспокойство за эмоциональное состояние детей, которые могут чувствовать себя неуверенно или недооцененными из-за результатов конкурсов. Она подчеркнула важность объяснения детям, что неудача на конкурсе не означает отсутствие таланта или ценности.

“Как ребенку объяснить, что это не у него нет таланта? Вот это же все нужно объяснять, а осадок все равно остается, мол я был хуже всех. Нужно ли это вообще для детей? Вот с этой хрупкой психикой…. Для нашей семьи вопрос с конкурсами закрыт. И для меня, и для детей”, — рассказала артистка.

Певица Алсу подчеркнула важность защиты и поддержки молодых участников конкурсов. Ее решение отказаться от участия в подобных мероприятиях после негативного опыта свидетельствует о заботе о психическом благополучии своей семьи.


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