 

Свищев заявил, что Россия — спортивная страна и быстро наверстает отставание

26.04.2024, 12:10, Разное
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Комментарий Дмитрия Свищева, председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, относительно заявления спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о текущем состоянии спорта в России, был опубликован в «Спорт день за днем».

Свищев отметил, что не может категорически утверждать, будто РФ перестала быть спортивной страной. По его мнению, она остается спортивной нацией, а любые отставания будут оперативно преодолены благодаря активной работе в сфере спорта.

Заявивший о трудностях, с которыми сталкиваются спортсмены в настоящее время, чиновник призвал не относиться к ним скептически. Вместо этого следует поддерживать атлетов в их стремлении сохранять оптимальную форму при нынешних условиях.

Ранее журналист Губерниев назвал Россию неспортивной страной, отметив, что спорт находится на обочине уже три года. Он выразил опасения относительно уровня отставания, однако также отметил потенциал для дальнейшего развития.


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