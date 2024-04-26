 

В Twitch вернули оплату подписок и покупки Bits из России по СБП

26.04.2024, 10:26, Разное
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Пользователи платформы Twitch из РФ обнаружили способ приобретения виртуальной валюты Bits и платных подписок через Систему быстрых платежей (СБП), несмотря на ранее объявленное исключение этого метода. Для осуществления платежа через СБП необходимо выбрать нужную услугу, затем в разделе выбора оплаты выбрать пункт “Другие способы”. На следующем этапе пользователи могут выбрать “Оплату банковской картой” и “Оплату в приложении банка”. После этого процесс перенаправляет пользователей на сайт, где они могут оплатить покупку по QR-коду, отсканировав его в приложении банка. Транзакции обрабатываются ООО “Иксолла”, популярным сервисом приема платежей, не взимающим комиссию за транзакцию.

Эта возможность была введена в феврале как один из методов оплаты на Twitch, однако спустя два месяца она была удалена из меню. Вероятно, Twitch просто скрыл этот метод оплаты из доступных в России, но не убрал его полностью.


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