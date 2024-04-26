В Рыбинске завершается отопительный сезон
26.04.2024, 10:31, Новости
Теги: ЖКХ, Капитальный ремонт, Теплоэнерго
Прекращение подачи теплоносителя потребителям начнётся со 2 мая.
Процесс отключения будет проходить постепенно. Сначала от теплоснабжения будут отключаться промышленные и другие объекты, затем подача тепла прекратится в жилые дома, в последнюю очередь – в детские сады, школы, лечебные учреждения.
После завершения этих мероприятий, ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам в котельных, тепловых пунктах, на наружных и внутренних сетях тепло- и водоснабжения. Для проведения работ составлен график отключения горячей воды для гидравлических испытаний систем и профилактических работ.
График работы городских котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период
|
№ п/п
|
Котельная
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления
|
Дата подачи ГВС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Котельная «Веретье»
|
13.05.2024 – 15.05.2024
|
16.05.2024
|
02.07.2024 – 15.07.2024
|
16.07.2024
|
06.08.2024 – 08.08.2024 *
|
09.08.2024
|
2
|
Котельная «Бабушкина»
|
13.05.2024 – 15.05.2024
|
16.05.2024
|
02.07.2024 – 15.07.2024
|
16.07.2024
|
06.08.2024 – 08.08.2024 *
|
09.08.2024
|
3
|
Котельная «Стоялая»
|
Не работает в межотопительный период
|
21.08.2024 – 22.08.2024
|
–
|
4
|
Котельная «С.Перовская»
|
Не работает в межотопительный период
|
19.08.2024 – 20.08.2024
|
–
|
5
|
Бойлерная на ул. Щепкина
|
21.05.2024 – 23.05.2024
|
24.05.2024
|
03.06.2024 – 16.06.2024
|
17.06.2024
|
–
|
–
|
6
|
Котельная «Мариевка»
|
07.05.2024
|
08.05.2024
|
03.07.2024 – 16.07.2024
|
17.07.2024
|
–
|
–
|
7
|
Котельная «Призма»
|
14.05.2024 – 16.05.2024
|
17.05.2024
|
13.06.2024 – 26.06.2024
|
27.06.2024
|
–
|
–
|
8
|
Котельная «Тема»
|
14.05.2024 – 16.05.2024
|
17.05.2024
|
13.06.2024 – 26.06.2024
|
27.06.2024
|
14.08.2024 – 15.08.2024
|
–
|
9
|
Котельная «Школа- интернат»
|
–
|
–
|
21.06.2024 – 05.07.2024
|
06.07.2024
|
–
|
–
|
26.07.2024 – 01.09.2024
|
02.09.2024
|
10
|
Котельная «Слип»
|
14.05.2024 – 16.05.2024
|
17.05.2024
|
23.07.2024 – 05.08.2024
|
06.08.2024
|
14.08.2024 – 16.08.2024
|
–
|
11
|
Котельная «Полиграф» и сети котельной «Магма»
|
14.05.2024 – 16.05.2024
|
17.05.2024
|
16.07.2024 – 29.07.2024
|
30.07.2024
|
12.08.2024 – 13.08.2024
|
–
|
12
|
Котельная «Сельхозтехника»
|
21.05.2024 – 23.05.2024
|
24.05.2024
|
06.08.2024 – 19.08.2024
|
20.08.2024
|
20.08.2024 – 21.08.2024
|
–
|
13
|
Котельная «ГЭС»
|
28.05.2024 – 29.05.2024
|
13.06.2024
|
30.05.2024 – 12.06.2024
|
13.06.2024
|
19.08.2024 – 21.08.2024
|
–
|
14
|
Котельная «Военная база»
|
21.05.2024 – 23.05.2024
|
24.05.2024
|
04.06.2024 – 17.06.2024
|
18.06.2024
|
14.08.2024 – 15.08.2024 *
|
16.08.2024
|
15
|
Котельная «Переборы»
|
21.05.2024 – 23.05.2024
|
24.05.2024
|
13.08.2024 – 26.08.2024
|
29.08.2024
|
27.08.2024 – 28.08.2024
|
29.08.2024
|
16
|
Котельная «Волжский»
|
14.05.2024 – 16.05.2024
|
17.05.2024
|
18.06.2024 – 01.07.2024
|
02.07.2024
|
20.08.2024 – 22.08.2024 *
|
23.08.2024
|
17
|
Котельная «Поток»
|
21.05.2024 – 23.05.2024
|
24.05.2024
|
18.06.2024 – 01.07.2024
|
02.07.2024
|
21.08.2024 – 23.08.2024
|
–
|
18
|
Котельная «Рыбинсккорм»
|
Не работает в межотопительный период
|
19
|
Котельная «Элеватор»
|
Не работает в межотопительный период
|
20
|
Котельная «Ягутка»
|
16.05.2024
|
17.05.2024
|
02.07.2024 – 15.07.2024
|
16.07.2024
|
–
|
–
|
21
|
Котельная «Нефтебаза»
|
15.05.2024
|
30.05.2024
|
16.05.2024 – 29.05.2024
|
30.05.2024
|
22.08.2024 – 23.08.2024
|
–
|
22
|
Котельная Психбольница (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
01.08.2024 – 14.08.2024
|
15.08.2024
|
–
|
–
|
23
|
Котельная ПАО «ОДК-Сатурн»
|
–
|
–
|
27.05.2024 – 02.06.2024 и 15.07.2024 – 21.07.2024
|
03.06.2024 и 22.07.2024
|
–
|
–
|
24
|
Котельная АО «Воентелеком»
|
–
|
–
|
01.07.2024 – 14.07.2024
|
15.07.2024
|
–
|
–
|
12
|
Котельная ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по ЯО»
|
–
|
–
|
17.06.2024 – 30.06.2024
|
01.07.2024
|
–
|
–
|
13
|
ООО «Раскат – РОС» бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
13.05.2024 – 26.05.2024
|
27.05.2024
|
–
|
–
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