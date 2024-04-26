В Рыбинске завершается отопительный сезон

Прекращение подачи теплоносителя потребителям начнётся со 2 мая.

Процесс отключения будет проходить постепенно. Сначала от теплоснабжения будут отключаться промышленные и другие объекты, затем подача тепла прекратится в жилые дома, в последнюю очередь – в детские сады, школы, лечебные учреждения.

После завершения этих мероприятий, ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам в котельных, тепловых пунктах, на наружных и внутренних сетях тепло- и водоснабжения. Для проведения работ составлен график отключения горячей воды для гидравлических испытаний систем и профилактических работ.

График работы городских котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период