 

США передали Киеву ракеты, которых самим не хватает

26.04.2024, 7:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США передали Киеву дальнобойную версию ракет ATACMS, пишет The New York Times. Джо Байден принял это решение ещё в феврале под влиянием череды неудач ВСУ. Как признаются в Пентагоне, запасы этих ракет ограничены и их не хватает самим американским военным.


AP

США на прошлой неделе тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS*, пишет The New York Times. Ранее Вашингтон уже поставил Украине версию этих тактических ракет с дальностью 100 миль. Новые ракеты могут применяться на расстоянии до 190 миль (около 300 км).

В феврале президент Байден одобрил решение отправить, как утверждается, более 100 ракет большей дальности Киеву в рамках мартовского пакета помощи на $300 млн. Новость держали в секрете, чтобы не информировать россиян. Ночью во вторник Украина применила ATACMS для удара по Бердянску, а в среду атаке подвергся Джанкой, сообщил газете анонимный американский чиновник.

Представители администрации Байдена признали, что согласованная в марте поставка оружия, в которую вошли дальнобойные ракеты, была в лучшем случае временной мерой, которой Киеву хватит лишь на несколько недель. К тому же арсенал ATACMS невелик, а эти системы нужны Пентагону в других частях света, например на Корейском полуострове. С момента разработки в 1980-х годах было изготовлено всего около 4000 единиц ATACMS.

Тем временем за последние несколько дней российские войска быстро продвинулись к окраинам Часова Яра, важнейшего города для украинской обороны Донбасса, и продолжили захватывать сёла к северо-западу от Авдеевки, отмечает The New York Times.

* Поставка Вашингтоном Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности не повлияет на достижение Россией своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (прим. ИноТВ).


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