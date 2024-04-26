 

Рупор кремлевской пропаганды: Очеретино. 25.04.2024

26.04.2024, 3:17, Разное
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Ситуация в районе Очеретино на вечер 25.04.2024

1. В Очеретино продолжается зачистка, противник серьезных усилий вернуть контроль над утраченным поселком не предпринимает. Основные позиции у противника к западу от поселка. Также сохраняется некоторое присутствие в северо-западной части поселка.

2. Новобахмутовка перешла под контроль ВС РФ, в поселке заканчивается зачистка.
Серьезных боев за нее фактически не было.

3. Противник фактически отошел из Соловьево. ВС РФ продовинулись в центральную часть поселка. Основные позиции ВСУ пытаются оборудовать западнее и юго-западнее Соловьево. В ближайшее время поселок полностью перейдет под контроль ВС РФ после завершения зачистки.

4. Продолжается штурм Новокалиново. В Керамик наши войска пока не заходили.

5. Есть неподтвержденные сообщения о просачивании российских штурмовиков на окраины Архангельского. Если это так, то это намекает на то, что целостная оборона между Очеретино и Архангельским у противника отсутствует.
Ну а потеря Архангельского означает скорую сдачу Керамика и Новокалиново.
Так что здесь настоящая интрига.

6. В северо-западной части Бердычей еще продолжаются бои, как и в посадках в районе Семеновки. Противник несмотря на обрушение фланги здесь продолжает упираться.

PS. Продолжаем экспериментировать с онлайн-картами от НПО "Двина" (https://t.me/npodvina).
Первоначальный вариант здесь (https://t.me/boris_rozhin/121300).
Пишите, что убрать/добавить, что доработать или поправить.

Источник: Colonel Cassad


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