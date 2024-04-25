Al Jazeera – РФ и Украина при посредничестве Катара начали процесс воссоединения семей

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Москва и Киев при самом активном участии катарских властей достигли договорённостей о воссоединении семей, пишет Al Jazeera. По информации канала, в Доху уже прибыли двадцать семей из РФ и с Украины. Как отмечается в сюжете Al Jazeera, в Катаре надеются, что эти договорённости проложат путь к российско-украинским переговорам по другим вопросам — включая мирное урегулирование.

А теперь — к другим темам, за которыми мы следим: РФ и Украина договорились об обмене почти пятидесяти детей в рамках сделки, заключённой при посредничестве Катара. С подробностями — корреспондент Al Jazeera Хашем Ахельбара.

ХАШЕМ АХЕЛЬБАРА, старший корреспондент Al Jazeera: Это был долгий процесс, начавшийся примерно год назад, когда глава правительства и МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Россию, а затем Украину и получил от украинцев просьбу выступить посредником в воссоединении семей. С того самого момента Катар поддерживал контакт с Россией и Украиной.



Теперь в рамках этого посредничества сюда, в Доху, прибыли двадцать семей. Как заявляет катарская сторона, это — весьма серьёзный шаг вперёд.

ЛОЛВА РАШИД АЛЬ-ХАТЕР, замминистра по вопросам международного сотрудничества: Сегодняшний день стал для нас, для Катара, важным этапом в процессе посредничества, начавшемся в прошлом году. Сегодня мы приняли 20 воссоединённых семей и с Украины, и из России, а также множество представителей правительств обеих стран. Мы надеемся, что у нас получится расширить этот процесс и продолжать его.

ХАШЕМ АХЕЛЬБАРА: Надеется ли катарская сторона, что это может стать отправной точкой для того, чтобы собрать украинцев и россиян вместе для обсуждения уже политических вопросов?

ЛОЛВА РАШИД АЛЬ-ХАТЕР: Когда мы начали эти обсуждения, мы договорились, что они будует гуманитарными, будут посвящены именно гуманитарным вопросам, — а уже отталкиваясь от этого, мы можем обсудить какие-то ещё сферы. Честно говоря, гуманитарные и политические вопросы тесно сплетены друг с другом, поэтому мы надеемся, что это откроет для нас в будущем и другие темы.

ХАШЕМ АХЕЛЬБАРА: А между тем процесс ещё далёк от завершения: украинская сторона утверждает, что русские похитили более 20 тысяч детей. Россия, впрочем, подобные утверждения отвергает, называя их элементом украинской и западной пропаганды, предназначенным для дискредитации России. И именно в этом смысле катарцы надеются продолжить свои усилия по посредничеству, налаживая доверие сторон друг к другу, благодаря чему в конечном счёте можно будет проложить путь к более широким политическим переговорам между Киевом и Москвой, дабы положить конец начавшемуся два года назад конфликту. Хашем Ахельбара, Al Jazeera, Доха.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.