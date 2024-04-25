 

Рупор кремлевской пропаганды: Белорусский фронт

25.04.2024, 22:55, Разное
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Белорусский фронт

1. Глава КГБ Белоруссии сообщил, что предотвращена попытка атаки Минска беспилотниками с территории Литвы. Можно ожидать дальнейших провокаций на границах со странами НАТО.

2. Лукашенко сообщил, что у НАТО есть планы по захвату Кобринского района Белоруссии с помощью подготовленных боевиков, которые должны захватить Кобрин, провозгласить там змагарскую власть и призвать туда войска НАТО.
Боевики проходят подготовку на территории Украины и стран НАТО. Внутри Белоруссии пытаются создавать террористические ячейки.

3. Мобилизацию на территории Белоруссии пока проводить не планируют. Тем не менее работа над укреплением ВС Белоруссии идет полным ходом.

4. На территории Белоруссии уже размещены десятки ядерных боеголовок. Ракеты были поставлены по личной просьбе Лукашенко.

Источник: Colonel Cassad


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