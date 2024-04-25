Мнение: Правило «отдавайте больше», адресная благотворительность и регулирование цен на хлеб

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему эзотерическое правило «отдавайте больше» стало популярным, и почему оно не работает в реальной жизни. Цитирую из статьи (ссылка):



…Согласно популярному мифу, наш мир представляет собой доброе казино — он устроен как игральный автомат, настроенный на постоянный выигрыш. Если вы засунете в обычный игровой автомат 100 жетонов, вы получите обратно, допустим, 80 жетонов — это если владелец казино не слишком жёстко обдирает клиентов. Однако если вы отдадите 100 жетонов «Вселенной» (модный эзотерический термин), то щедрая «Вселенная» вернёт вам в качестве выигрыша 150-200 жетонов, то есть больше, чем вы вложили.



Предприниматели рассказывали мне примерно такие истории от первого лица:

А. У предпринимателя заканчиваются деньги, всё плохо. Продаж нет, суды идут, надо платить по кредитам, перспективы самые печальные.

Б. Предприниматель тратит последние 100 тысяч долларов на благотворительность или раздаёт их нуждающимся в деньгах друзьям.

В. Происходит магия, и волшебным образом всё налаживается: например, предприниматель неожиданно заключает огромный контракт и решает все свои проблемы с первого же аванса.

В некоторых книгах, которые стоят на полках «Деловая литература», под этот метод подводят мощную эзотерическую базу…

2. Так как многие захотят истолковать предыдущие абзацы неправильно, напомню, что буквально каждый средний и крупный предприниматель осознанно выделяет ресурсы на некоммерческие проекты, которые он считает полезными для общества. Когда я пишу «буквально каждый», я имею в виду «10 предпринимателей из 10». Если и есть в России предприниматели, которые не тратят деньги на благотворительность разного рода, то я о таких ничего не слышал. Цитирую (ссылка):



По итогам 2023 года большинство клиентов, занимающихся благотворительностью, не снижали размер пожертвований и делали это регулярно, предпочитая оказывать помощь напрямую. Наиболее популярные направления пожертвований — помощь социально уязвимым группам населения. Об этом говорится в новом исследовании Frank RG и Sber Private Banking, подразделении Сбера, обслуживающего частных клиентов с активами от 100 миллионов рублей. <…>

В ходе исследования были проинтервьюированы специалисты 16 некоммерческих организаций (НКО), работающих в сфере благотворительности, проведены бенчмарк-исследования с участием 33 НКО, опрошены 1299 респондентов разного уровня дохода, из которых 216 респондентов — состоятельные клиенты банков, и 192 из них — филантропы и проанализированы данные о тратах на благотворительность клиентов Сбербанка и Газпромбанка.

Исследование показало, что большая часть филантропов предпочитают помогать нуждающимся напрямую, адресно. Так, в частности, ответили 60 процентов опрошенных. Еще 53 процента признались, что переводят средства фонду или приюту, 28 процентов участвовали в благотворительных акциях или мероприятиях.

Желание решить конкретную проблему — главный стимул, который побуждает и состоятельных филантропов, и обычных граждан становиться донорами (более 50 процентов опрошенных).

Общественное мнение — также важный фактор для участия в благотворительных проектах: 21 процент респондентов стали филантропами, так как это социально одобряемое поведение (у состоятельных доноров этот процент достигает 25 процентов) и еще 16 процентов — потому что «это принято» (у состоятельных — 17 процентов). Среди владельцев солидного капитала также был популярен ответ «вдохновить себя и окружающих».

Размер пожертвований в 2023 году увеличили 56 процентов опрошенных филантропов, среди состоятельных клиентов банков их доля составила 71 процент. Подавляющее большинство опрошенных подходят к вопросу благотворительности системно — 45 процентов респондентов сообщили, что совершают пожертвования не менее трех раз в месяц, еще 30 процентов — один раз в месяц.

Наиболее популярным направлением пожертвований участники опроса назвали помощь социально уязвимым группам населения. Доля НКО, оказывающих помощь этой категории нуждающихся, составляет 59 процентов. Состоятельные филантропы также помогают социально-незащищенным слоям населения (59 процентов пожертвований). Треть пожертвований в этой категории — это помощь детям, преимущественно — оплата лечения и иной медицинской помощи.

Еще один тренд — ощутимый рост пожертвований на восстановление территорий после чрезвычайных ситуаций. У россиян он составил с 8,2 до 21,2 процента, у состоятельных граждан — с 15 до 23 процентов.

3. В особенной ситуации находятся заводы, пекущие хлеб. В некотором смысле, они занимаются благотворительностью на постоянной основе. Минсельхоз требует от хлебопёков продолжать держать цены низкими, даже когда расходы на производство растут (ссылка):

Ведомство решило бороться с повышением стоимости социально значимого продукта после того, как в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Свердловской и Кемеровской областях его стоимость поднялась почти на 30 процентов, что сделало хлеб одним из главных драйверов инфляции.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отметил, что производители подняли отпускные цены на 10-15 процентов из-за увеличения затрат на логистику.

Стоимость доставки составляет до 30 процентов себестоимости продукта, при этом, указал другой собеседник издания, она растет заметно быстрее, чем цена сырья для хлебопечения.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов объяснил, что в начале 2024 года стоимость автомобиля «Газель» для доставки хлеба выросла до 3,4 миллиона рублей, что в два раза выше, чем годом ранее. Гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов добавил, что один рейс «Газели», перевозящей 360-450 лотков хлеба, обходится в 12,5 тысячи рублей, хотя в начале прошлого года заплатить надо было только 7,5 тысячи.

На рост стоимости доставки продукции влияет ситуация с водителями. Их зарплаты в среднем выросли на 30 процентов, однако дефицит работников все еще находится в районе 15 процентов.

Представители бизнеса обратили внимание на проблему во время совещания, но в комментариях они сомневаются, что Минсельхоз сможет решить проблему с подорожанием топлива и дефицитом кадров, без чего перевозки дешевле не сделать. По мнению Семенова, частично проблему роста цен на хлеб можно решить возвратом субсидий хлебопекам, действовавшим до 2022 года. Однако такая мера потребует дополнительных расходов из бюджета, который и без того сверстан с дефицитом.

Замечу, что времена ленинской разрухи и сталинского голода давно прошли, калорий хватает всем. Наносить ущерб экономике, искусственно занижая цены на хлеб, больше нет смысла: в том числе и потому, что это далеко не самая здоровая еда.