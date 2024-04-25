Мнение «аналитика»: О китайской «автобусной остановке»… Над чем ржёте, идиоты?

Помните, как несколько дней назад замгенконсула Китая Сунь Чуаньцзян, неудачно выразившись по-русски, дал много пищи хайпожорам? Это когда он сравнил Иркутский аэропорт с «автобусной остановкой» в китайском уезде.

Ну так вот, всё не настолько просто, чтобы скалиться с «гы-гы-гы». #Китай сейчас — далеко не тот, что помнится многим по 1990-м и даже по 2010-м. И «автобусная остановка» — наглядное тому свидетельство.

Кстати, говоривший на русском языке Сунь Чуаньцзян сказал про «автобусную станцию». Если бы он язык страны пребывания знал чуть лучше, употребил бы термин «автовокзал» или, по-модному, транспортный хаб. Вот он, на заглавном фото. Как раз из уезда Куньшань в провинции Цзянсу, о которых говорил дипломат. И контекст этого фото не понять без цифр.

Итак, уездная автобусная станция в Куньшане — это большой автовокзал, а не остановка на полдороге. А сам уезд Куньшань, провинция Цзянсу, где живёт Сунь Чуаньцзян, имеет населения больше, чем вся Иркутская область.

Но это полдела. Куньшань, расположенный между двумя китайскими городами-триллионниками, Шанхаем и Сучжоу, сам является крупным промышленным, логистическим и научно-техническим центром Восточного Китая. Его валовой региональный продукт — более 30 млрд долл. (против около 20 млрд долл. в Иркутской области). Иркутску такие #инвестиции даже не снились. Да что там сибирскому городу! В один только шанхайский промышленный кластер коллективный Запад вложил больше денег, чем во всю Россию за все 30+ лет «сотрудничества».

Ведь именно Запад создал в Цзянсу кучу производств от электроники до лифтов и грузовиков. И помог там обустроить инфраструктуру. К примеру, «метро», которое также упоминал китайский дипломат — это 11-я ветка Шанхайского метрополитена. Она как раз и связывает Шанхай и Сучжоу. Любой из этих городов по размеру экономики больше, чем вся #Украина. А уж по набору выпускаемой продукции тот же Сучжоу — город! — можно сравнивать, например, с американским штатом Вашингтон. К слову, и по масштабам экономики они сопоставимы. Только в промышленных городах КНР она реальная, а в #США — раздутая за счёт резкого завышения услуг адвокатов, стоматологов, бухгалтеров и прочих ландшафтных дизайнеров.

Ну и сама провинция Цзянсу с населением 88 млн чел. и размером ВРП в 1,5+ трлн долл. будет побольше, чем, к примеру, Испания, Австралия или Мексика.

То есть, те, кто ржут, что «сравнил с автобусной остановкой» — просто идиоты, не понимающие истинных масштабов современного Китая. Впрочем, громче всего смех тех, кто и пределов родной «Великой Дымерки» никогда не покидал.

Но не стыдно ли в наш просвещённый век интернета оставаться настолько местечковыми селянами?

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