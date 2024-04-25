Рак не возникает из-за гаджетов

Врач-онколог Фатима Тамаева развеивает распространенные заблуждения о раке. Одним из них является заблуждение о том, что онкология может возникнуть из-за использования бытовой техники или гаджетов.

Тамаева подчеркивает, что хотя некоторые виды излучения могут вызывать генетические мутации и увеличивать риск рака, обычные бытовые приборы, такие как смартфоны и микроволновые печи, не являются опасными.

Еще один распространенный миф, о котором говорит Тамаева, – это представление о раке как о возрастном заболевании. В действительности вероятность онкологии существует в любом возрасте, и некоторые его виды могут развиваться даже у молодых людей.

Тамаева также опровергает миф о неизлечимости рака. Она отмечает, что современная медицина обладает эффективными методами лечения, и многие виды опухолей можно победить, особенно если начать лечение на ранней стадии.

Врач советует не полагаться на “народную медицину”, а вместо этого рекомендует внимательно относиться к своему здоровью, замечать изменения в организме и проходить регулярные обследования для своевременной диагностики предраковых состояний или ранних опухолей.