Мнение: Грузия против Евросоюза, рост поставок грузинского вина и надо ли повышать пошлины на алкоголь

1. Грузинские власти показывают зубы Западу, который пытается помешать принятию закона об иноагентах. Этот закон ограничивает деятельность пособников США в стране, поэтому Запад справедливо рассматривает текущие события как открытый бунт порабощённых им грузин (ссылка):

Грузинский закон об иностранных агентах разрушит ложь наглых политиков из Европейского союза (ЕС). Важные для внешней политики последствия от принятия в Грузии нового закона пообещал западным партнером премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его цитирует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Сегодня европейские политики наглые именно потому, что существует замкнутый круг лжи. Этот замкнутый круг лжи необходимо разорвать, и законопроект “О прозрачности иностранного влияния”, который обязательно будет принят в трех чтениях, служит этой цели», — приводятся в публикации слова политика.

В этом контексте Кобахидзе отдельно высказался о деятельности главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, раскритиковав его. По словам председателя правительства Грузии, своими заявлениями касательно закона об иноагентах еврочиновник лезет во внутренние дела республики.

Обратите внимание на два нюанса. Нюанс первый: слово «США» премьер-министр Грузии произносить всё же опасается — ругает только малозначимых европейских политиков. Нюанс второй: события 2008 года резко повысили градус адекватности во внешней политике Грузии, которая наотрез отказывается ссориться с Россией, как бы ни давили на неё из-за рубежа.

2. Грузия продолжает неплохо зарабатывать на поставках напитков в Россию (ссылка):



Грузия в январе – марте текущего года экспортировала в Россию более 24 тыс. тонн вина, что на 74% больше аналогичного показателя в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

По информации ведомства, Грузия экспортировала в Россию 24 090 тонны вина на сумму $65 млн. За первые три месяца прошлого года аналогичный показатель составил 13,8 тыс. тонн на сумму $38 млн. В общем объеме экспорта грузинских товаров доля вина составила 6,3%.

Объем поставок в Россию минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, вырос на 15,7%, составив около 34,3 тыс. тонн.

Почему мы вообще закупаем «газированные напитки, содержащие сахар», я не очень понимаю. Продукт откровенной вредный, мощностей по его производству в России достаточно, мнение Грузии существенного значения не имеет. Странно, что эту часть импорта ещё придушили запретительными пошлинами.

3. С вином не всё так однозначно, однако российские виноделы требуют от правительства ввести высокие ввозные пошлины именно на вино, особенно на продукцию вражеских стран (ссылка):

Для поддержки отечественного виноделия нужно увеличить ввозные пошлины на вино. Такое предложение озвучил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев… <…>

Существующие объемы импорта вина в страну спикер назвал чрезмерными. По его словам, они «душат» отечественное производство. Ассоциация намерена действовать как профсоюз, отстаивая интересы российских виноделов, добавил Киселев.

В торговых сетях местами образовалась затоваренность российским вином, в связи с чем производителям не удается реализовать желаемые объемы, дал понять спикер. При этом ниши для развития этого сегмента сохраняются — к примеру, отечественный напиток до сих пор не представлен во многих ресторанах.

Ранее в АВВР предложили десятикратно увеличить пошлины на вино из стран НАТО. Сейчас на алкоголь из стран Европы, США и Австралии действуют увеличенные пошлины в размере 20 процентов. По мнению российских виноделов, этот показатель стоит увеличить до 200 процентов.

Лично я не пью, так что меня можно справедливо упрекнуть в эгоизме: если введут пошлины на испанское вино хоть в 1000 процентов, меня это никак не затронет. Однако, например, кофе я пью. Если бы кофе поступал из враждебных стран, и если бы на него ввели огромные пошлины, чтобы поддержать отечественного производителя, я бы спокойно перешёл на русский кофе из отечественных теплиц.