 

Монитор Redmi A27Q с 27-дюймовым 2K-экраном оценили дешевле 10 тысяч рублей

25.04.2024, 17:08, Разное
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Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi A27Q 2025, оснащенный 27-дюймовым IPS-экраном разрешением 2K (2560х1440 пикселей) и частотой обновления 100 Гц. Новинка обеспечивает 95% охват цветового пространства DCI-P3, яркость до 250 нит и контрастность 1000:1. Среди прочих характеристик — задержка на уровне 6 мс.

Монитор подходит для работы, но может оказаться недостаточным для игр. Он совместим со сторонними креплениями VESA, обеспечивает регулировку наклона и имеет разъемы Display Port 1.4 и HDMI. Гарантия на него предоставляется на три года.

Тонкие рамки монитора позволяют использовать его в сочетании с другими для расширения рабочего пространства. Угол обзора на матрице составляет 178 градусов.

Стоимость Redmi A27Q 2025 составляет 749 юаней (около 9,5 тыс. рублей). Появление монитора в официальных российских магазинах пока не подтверждено.


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