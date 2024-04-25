 

Популярность смартфонов Oppo Reno 11 в России выросла на 300%

25.04.2024, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Продажи смартфонов серии Oppo Reno 11 в РФ за две недели с начала продаж превзошли результаты предыдущего поколения. Об этом рассказали в пресс-службе компании “М.Видео-Эльдорадо”.

На первой неделе продаж в сети магазинов “М.Видео-Эльдорадо”, начиная с 9 апреля, было замечено их увеличение на 100% по сравнению с Reno 10 в прошлом году. На второй неделе рост составил уже 300%.

В РФ доступны две модели из новой серии – Reno 11 и Reno 11 F, обе по цене ниже 40 тыс. рублей, но с высокопроизводительным процессором и камерами для качественной портретной съемки.

Например, для создания портретных фотографий в Reno 11 используется телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709 на 32 МП. Этот объектив является знаковым в жанре портретной фотографии.

Смартфоны Reno 11 позиционируются как “эксперты в портретной съемке” и привлекают тех, кто активно пользуется камерой и часто путешествует. Интересно, что серый цвет Reno 11 пользуется наибольшей популярностью, превосходя темно-зеленый на 15%, в то время как темно-зеленый Reno 11 F пользуется большим спросом среди активных путешественников.

Сергей Уваров, руководитель департамента “Телеком и гаджеты” сети “М.Видео-Эльдорадо”, подчеркнул, что новые смартфоны Reno 11 ориентированы на любителей фотографировать и путешествовать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Монитор Redmi A27Q с 27-дюймовым 2K-экраном оценили дешевле 10 тысяч рублей

25.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Выставка трофеев на Поклонной горе

25.04 / Среди молодёжи набирает популярность новый мессенджер «Сообщения»

25.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Хотел воевать против России, ыыыы!

25.04 / В WhatsApp заработал Passkey для входа по Face ID и Touch ID

25.04 / Нейросеть в новом смартфоне Huawei Pura 70 начала оголять девушек на фото

25.04 / Как же женщины смелы: ногти — зубья от пилы

25.04 / «Здравствуйте, малолетние дебилы» – новым ведущим телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» станет Дмитрий Пучков

25.04 / «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в домашнем матче 25-го тура РПЛ

25.04 / The Verge: Microsoft сделала обновление для Windows 11 с рекламой в меню «Пуск»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика