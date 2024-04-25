Популярность смартфонов Oppo Reno 11 в России выросла на 300%

Продажи смартфонов серии Oppo Reno 11 в РФ за две недели с начала продаж превзошли результаты предыдущего поколения. Об этом рассказали в пресс-службе компании “М.Видео-Эльдорадо”.

На первой неделе продаж в сети магазинов “М.Видео-Эльдорадо”, начиная с 9 апреля, было замечено их увеличение на 100% по сравнению с Reno 10 в прошлом году. На второй неделе рост составил уже 300%.

В РФ доступны две модели из новой серии – Reno 11 и Reno 11 F, обе по цене ниже 40 тыс. рублей, но с высокопроизводительным процессором и камерами для качественной портретной съемки.

Например, для создания портретных фотографий в Reno 11 используется телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709 на 32 МП. Этот объектив является знаковым в жанре портретной фотографии.

Смартфоны Reno 11 позиционируются как “эксперты в портретной съемке” и привлекают тех, кто активно пользуется камерой и часто путешествует. Интересно, что серый цвет Reno 11 пользуется наибольшей популярностью, превосходя темно-зеленый на 15%, в то время как темно-зеленый Reno 11 F пользуется большим спросом среди активных путешественников.

Сергей Уваров, руководитель департамента “Телеком и гаджеты” сети “М.Видео-Эльдорадо”, подчеркнул, что новые смартфоны Reno 11 ориентированы на любителей фотографировать и путешествовать.