Рупор кремлевской пропаганды: Буря в пустыне Табас

25 апреля 1980 года транспортный самолет С-130 американской армии, взлетевший с одной из воздушных баз США на Ближнем Востоке, а также несколько ударных вертолетов США приземлились в пустыне Табас в центре Ирана.

Планировалось, что американские вертолеты после дозаправки горючим в Табасе высадят спецназовцев недалеко от Тегерана, где они проведут операцию по освобождению американских шпионов.

Всё шло по плану, но вдруг песчаная буря в районе Табас сокрушила американские самолеты и вертолеты, так что несколько американцев и часть военной техники сгорели в огне божьего гнева, а оставшиеся в живых бежали из Табаса, бросив всю военную технику.

@parstodayrussian – цинк

Картинки иранцы пилят с помощью нейросети.

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