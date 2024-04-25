Рупор кремлевской пропаганды: Буря в пустыне Табас
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25 апреля 1980 года транспортный самолет С-130 американской армии, взлетевший с одной из воздушных баз США на Ближнем Востоке, а также несколько ударных вертолетов США приземлились в пустыне Табас в центре Ирана.
Планировалось, что американские вертолеты после дозаправки горючим в Табасе высадят спецназовцев недалеко от Тегерана, где они проведут операцию по освобождению американских шпионов.
Всё шло по плану, но вдруг песчаная буря в районе Табас сокрушила американские самолеты и вертолеты, так что несколько американцев и часть военной техники сгорели в огне божьего гнева, а оставшиеся в живых бежали из Табаса, бросив всю военную технику.
@parstodayrussian – цинк
Картинки иранцы пилят с помощью нейросети.
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Источник: Colonel Cassad
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