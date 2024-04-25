Йод и зеленка могут быть опасными при обработке ран

Использование йода и зеленки для лечения поврежденной кожи может вызвать негативные реакции, предупреждает врач-терапевт Евгений Тарасов.

Йод, хоть и долгие годы был одним из основных антисептиков для обработки ран, может оказаться опасным, отмечает специалист. Нанесение его на открытую рану может вызвать раздражение, ожог и замедлить заживление. Терапевт советует избегать контакта йода с открытыми тканями, а также предостерегает от длительного приложения ватки с йодом или пластыря, чтобы избежать ожогов.

По поводу зеленки Тарасов указывает, что у некоторых людей она может вызвать аллергические реакции. Перед ее использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи.

Вместо этого терапевт советует использовать более мягкие антисептики, такие как перекись водорода. Очистка раны теплой водой и обработка перекисью водорода поможет предотвратить заражение. Для глубоких порезов можно применить специальный медицинский клей, который поможет в заживлении.

Использование более мягких антисептиков и осторожность при обработке ран помогут избежать нежелательных осложнений.