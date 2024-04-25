Мнение «аналитика»: О новых и новых унижениях… Деваться некуда, приходится терпеть?

В императорском Китае все иностранные посланцы ко двору должны были пройти церемониал коутоу — трижды пасть на колени и девять раз побить челом об пол. Только после этого дозволялось предстать перед особой богдыхана. Ныне, конечно, времена смягчились, но традиция протокольно унижать нежеланных гостей осталась.

В полной мере на себе испытали её… эмиссары коллективного Запада, прибывавшие в Пекин уговаривать председателя КНР «отвернуться» от стратегического союза с Россией. Немецкого канцлера Олафа Шольца в аэропорту Чунцина встретил заместитель мэра, а Си Цзиньпин после аудиенции отказался от традиционного рукопожатия.

Не менее холодный приём был оказан американскому госсекретарю Энтони Блинкену. У трапа самолёта в Шанхае его встречали генеральный директор шанхайского офиса иностранных дел, и два американских дипломата — посол и консул. Обошлось даже без красной дорожки и лимузинов.

Это красноречиво показывает, на каком днище сейчас находятся американо-китайские отношения. При этом проблемы продолжили копиться даже тогда, когда самолёт с главой вашингтонской дипломатии садился в деловой столице КНР. Ведь это произошло всего через несколько часов после того, как Сенат США принял законопроект, который предоставит Тайваню и Индо-Тихоокеанскому региону 8 млрд долл., а также подразумевает общенациональный запрет китайского приложения и социальной сети «TikTok». Кроме того, совсем недавно глава Минфина США пыталась давить на финансовый сектор КНР, жёстко предупредив о санкциях в адрес китайских банков за сотрудничество с российскими коллегами.

Тем не менее, Энтони Блинкен прибыл в Китай не сглаживать углы, а усиливать давление на китайских чиновников по широкому кругу вопросов, включая поддержку России, дешёвый китайский экспорт и активные манёвры кораблей НОАК в Южно-Китайском море. А у Пекина есть встречные претензии — вопрос Тайваня и растущий протекционизм со стороны #США, всё больше напоминающий нечестную конкуренцию. И бесцеремонное вмешательство Америки в отношения Китая с третьими странами тоже вызывает гнев Поднебесной.

Конечно, стороны не готовы к реально резким шагам в отношениях. Которые при президенте Дональде Трампе переживали и худшие времена. Тем не менее, обе страны уже не имеют широкого пространства для дипломатического маневрирования из-за ужесточения общественного мнения как в США, так и в КНР. При этом американцам #Китай уже становится нужнее, чем наоборот: не только как торговый партнёр и крупный инвестор в госдолг, но и как влиятельный мировой игрок, способный, например, удерживать Иран от чрезмерной эскалации в отношениях с Израилем.

А значит, Пекин западных посланцев продолжит дипломатично унижать, а те будут вынуждены это терпеть?

Во времена теперь настали, а?

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