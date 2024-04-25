 

Нехватка снарядов и очевидное преимущество России в воздухе — Wall Street Journal о критическом положении ВСУ в Часовом Яре

25.04.2024, 4:28, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Корреспондент The Wall Street Journal отправился в Часов Яр вместе с украинскими пограничниками, которые рассказали ему о бедственном положении ВСУ. По их словам, им трудно противостоять РФ и, скорее всего, они не смогут удержать город до прибытия новой помощи от США.

Прямо сейчас мы направляемся в Часов Яр. Русские громят этот город уже несколько месяцев, пытаясь прорваться внутрь и захватить его. Сейчас это одно из самых опасных мест. Сегодня мы отправились туда вместе с украинскими пограничниками. 

Обычно они занимаются охраной границ, но теперь это ещё одно подразделение, сражающееся за то, чтобы удержать эту территорию и вытеснить российские войска. 

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Бои идут безостановочно, круглосуточно. 

Часов Яр находится на востоке в Донецкой области, примерно в трёх с половиной милях от Бахмута, который РФ заняла в прошлом году после нескольких месяцев изнурительной борьбы. Теперь русские атакуют этот город тяжёлой артиллерией, почти непрерывным потоком ударных беспилотников и бомб, сбрасываемых с военных самолётов. 

Подвал разрушенного здания. Мы встретили солдат, отдыхавших от боевых действий. 

МАКСИМ ВЫЧАВКА, подполковник: Нам очень-очень трудно защищаться, так как беспилотники трудно подавить. А у них есть ресурсы, есть финансы. У них есть, скажем так, поставки, я не знаю масштаба. Теперь у нас огромная проблема. 

В перерывах между атаками полковник провёл меня показать разрушения в городе. 

Как далеко русские?

СЕРГЕЙ ОСАЧУК, полковник: Русские примерно в трёх-четырёх километрах отсюда. 

Возвышенность делает Часов Яр ключевым стратегическим городом для продвижения российских войск. Они могли бы использовать его в качестве плацдарма для наступления вглубь Восточной Украины. 

СЕРГЕЙ ОСАЧУК, полковник: Они понимают, что за Часовым Яром лежит большое открытое пространство, где, используя крупные механизированные танковые и бронетанковые колонны, они могут продвинуться дальше и попытаться взять большую часть нашей территории в стратегическое окружение. 
 
Мы отчаянно нуждаемся в большом количестве артиллерийских боеприпасов. Это основное послание миру из Часова Яра прямо сейчас. Не бросайте Украину. Дайте нам оружие, а остальное мы сделаем сами. 

Палата представителей в сенате приняла четвёртый пакет помощи, включающий в себя около 60 миллиардов, которые требуются Украине, чтобы сражаться с русскими. Но неясно, когда финансирование доберётся до передовой. 

Солдаты говорят, что помощь им нужна сейчас. Они изо всех сил пытаются удержать Часов Яр до тех пор, пока не прибудет новое вооружение. 

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года. 

 


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