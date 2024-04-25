Мнение: Съела – дала!

Грешен, люблю иной раз посмотреть КомедиКлаб с постыдно-непревзойденным Гариком Харламовым. Уж очень бывает хорош, чертяка, пусть даже всегда непристоен. Как и в этом, новейшем достижении стенд-ап искусства от реально талантливых ребят.

Но и тут – удовольствие не без ложки дегтя. Чем больше смотрю – тем больше убеждаюсь, насколько ж я далек от своего же богоспасаемого народа, правда, ненавидящего свое же родовое обозначение – россияне. Этот смешной, соленый и, как мне казалось, безо всяких сложных двойных смыслов ролик – яркий тому пример.

Кстати, для смеха – задам вам простой вопрос на понимание: как вы думаете, дорогие друзья – О ЧЁМ данный выше ролик? Минута на обдумывание!

Отвечу, как я это воспринял, причем без малейших сомнений и колебаний. Ну конечно – решил я – это сатира. Хорошая, едкая, злая сатира, в лучших традициях этого старинного и популярного на Руси жанра. Говоря иначе – стёб. Как бы я это описал казенным языком будущего учебника “литры” (как это назовут будущие Николаи и Егоры со странными губищами): “В ролике высмеивается разгул тупой бюрократии в России, засилье наглых и потерявших всякие берега чиновников, беспардонно лезущих в личную жизнь, само по своей сути животноводческое отношение властей к своим же гражданам – как к быдлу (буквально – стаду), цель существования которых якобы – только приносить “приплод”… Заодно краешком достается и самим россиянам, которые, похоже, как-то даже радостно или во всяком случае с пониманием воспринимают отношение к ним каких-то хамов с “корочками” как к скотам…”

Ну, в общем, остро и по самому краю. Браво, Харламов! Браво, авторы! – говорю я искренне. И особо отмечу – они ведь умудряются всё выразить сполна, даже ни разу не произнеся слово “война”. Высокий класс, чистая работа – не могу я не восхититься.

Однако… Переворачиваем страницу… Точнее, я, расслабившись, как и положено после приятных минут здорового смеха, захожу на страницу ПОД роликом в Ютубе, желая почитать восторженные комменты и разделить благодарное чувство с народом. И вот тут-то глаза у меня и лезут постепенно на лоб.

Да – народу ролик тоже очень нравится. Возможно, он даже станет одним из наиболее популярных у Камеди, со временем. Но – ЗА ЧТО народу он понравился? Они тоже восприняли его как сатиру и гордятся смелостью наезда?!

Нихрена подобного. Прочитал первые полсотни отзывов (самые залайканные) – не поверил своим глазам. Практически все приняли выступление Гарика и Ко… за чистую монету! Причем не просто приняли – а и воодушевились! Им и впрямь захотелось рожать!

“Демограф Ракша сейчас стоя аплодирует”.

“Ля, замотивировал.. Я чуть Николая делать не ушёл, хорошо что девушка у мамы сегодня”

” Я пока смотрел, сам родить захотел)))”

Гарика хвалят:

“Вот примерно вот так должна быть агитация рождаемости. Гарик ты молодец”

“Гениальный монолог! Даже я кузнеца родить захотел”

“это просто так смешно и жизненно, реальная наша жизнь! Теперь по всём городам России, Харламов будет выступать с агитацией Рожай для России для нашей Родины! И я уверена результат будет!!! У него точно получится!”

И лучшее, на мой взгляд:

“Мне 60, я вдовец…а тут прямо Харламов и меня взбодрил!”

Да, это, видимо, карма такая у нас. Как в старом анекдоте: что откуда ни выноси, что ни пытайся собрать – все равно в итоге пулемет получается. Что хошь делай – результат один. Харламов пытался в сатиру – народ все равно понял его как агитатора за “Единую Россию” и лично Путина В.В. Понял – и послушно воодушевился.