Мнение «аналитика»: О полной и неотвратимой катастрофе… Сколько лет осталось России?

Отставной полковник и неутомимый патриот Виктор Алкснис неожиданно резко обрушился на сограждан, убаюканных докладами о том, что на той неделе «освободили Авдеевку», позавчера «взяли Богдановку», вчера «зашли в Очеретино», а там, Бог даст, язык и до Киева доведёт. И вылил ушат холодной воды на тех, кто ещё верят, что всё идёт по плану.

По его авторитетному, полковничьему мнению, дела обстоят ровно наоборот и #Россия — на грани…

«Многие… почему-то убеждены, что поражение РФ от Украины нам ничем серьёзным не грозит, — заявил он в своём ТГ-аккаунте. — Ведь Россия уже терпела поражения и в Крымскую войну 1853-1856 гг. и в русско-японскую войну 1904-1905 гг. Да, это было неприятно, но ведь Россия в конце концов выжила. Вот и в этом случае она выживет.

Да, при этом придётся “вернуть” Крым, Донбасс и Запорожье с Херсонщиной. Да, придётся выплатить Украине сотни миллиардов долларов… Да, придётся отправить в Международный военный трибунал в Гааге тысячи российских военных, от рядовых до генералов. Да, придётся провести демилитаризацию, отказаться от мощной армии и передать наше ядерное оружие под международный контроль. Но ведь сама-то матушка-Россия останется! Как нибудь, все эти неприятности переживём.

Так вот, уважаемые господа-товарищи – не переживём!!!

Впервые за сотни лет у наших врагов появилась реальная возможность навсегда закрыть “русский вопрос” и избавиться наконец от русского государства, с которым они боролись веками. И я убеждён, что в случае нашего поражения и официального признаниея нашей властью этого факта нас ждёт раздел России на несколько десятков государств. И её исчезновение, как единого централизованного государства.

Желающих поучаствовать в этом разделе и внутри самой Российской Федерации более чем достаточно. В первую очередь в национальных республиках РФ. И не только там. Помните Уральскую Республику губернатора [Эдуарда] Росселя 1990-х годов? А Дальневосточную Республику 1920-х?

И Запад активно готовится к этому важнейшему для него делу… Это уже обсуждается в тиши кабинетов высокопоставленных чиновников. Дело дошло уже и до публичных официальных заявлений органов власти. 29 февраля 2024 г. Европарламент принял резолюцию о поддержке российской демократической оппозиции. Среди прочего там имеются и такие слова: “…Решающая победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколониализации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления демократии в России”.

Резолюция была принята 506 голосами за, 9 против и 32 воздержавшихся. А в дополнение к ней на днях Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) тоже заявила о необходимости “деколонизации” России.

Вы скажете, что не стоит обращать внимание на сошедших с ума евродепутатов. Но проблема в том, что они просто выполнили политический заказ, вбросив этот “шар”, чтобы проверить реакцию Кремля на идею деимпериализации, деколонизации и рефедерализации России. А #Кремль на этот раз промолчал, хотя обычно реагирует на любой чих Запада. Подобная реакция, а вернее её отсутствие, хорошо описывается английской поговоркой: “В доме повешенного не говорят о верёвке”.

Полагаю, на самом деле к этой угрозе там относятся весьма серьёзно. Но просто не знают, что в сложившейся ситуации делать».

Чисто внешне «страшилки» Виктора Алксниса совпадают со смелыми мриями украинцев. Бог весть, зачем «чёрный полковник» решил пролить воду на их мельницу, дав основания противной стороне говорить, будто в победу России уже не верят и самые горячие её патриоты. Тем более, что и рецептов-то он сам не предлагает, кроме очевидно бессмысленных в духе «сталинской мобилизации». Что вполне предсказуемо перенапряжёт российскую экономику точно так же, как и в Первую мировую. Да и с теми же последствиями в виде «деимпериализации, деколонизации и рефедерализации».

А из этого следует, что никаких новых идей ни у нынешней власти, ни у её оппонентов так и не появилось. Может, просто потому, что их нет в природе?

Но тогда не подсказывает ли простая логика, что если на кону два равно «плохих» варианта, а третьего не находится, то и альтернативы тоже нет?

А значит… Сколько лет ещё осталось России добиваться выполнения всех задач и целей СВО?

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