 

Рупор кремлевской пропаганды: Межпланетная революция

24.04.2024, 21:35, Разное
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А вы знаете, что финны украли сюжет своего знаменитого кассового трэшака "Железное небо" у советского мультфильма 1924 года?
"Межпланетная революция", совместное производство Межрабпом-Русь и ГТК (будущего ВГИКА), 1924 год.

Понятно, что в нашем мультике в космос сбегает проигравшая в мировой революции буржуазия. И лелеет там планы планетарного вторжения на Землю.
Ну и, в отличии от финского поделия, по щщам злодеям раздает не странный негр в компании с латексной теткой, а нормальный красноармеец на пару с натуральным Ильичом.

Других отличий, кроме еще хронометража (наш мультик уложился в 8 минут), у этих произведений нет.

(c) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050?from=search&w=wall6186050_17770 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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