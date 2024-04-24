Сомнолог Ковальзон: ночные пробуждения связаны со стрессовыми состояниями днем

Эксперт в области сомнологии Владимир Ковальзон отметил, что постоянные пробуждения в ночное время могут быть следствием эмоциональных стрессов днем. Он рекомендует снижать уровень напряжения для улучшения качества сна.

Ковальзон также подчеркнул важность регулярного сна, предупреждая, что нарушение режима в выходные может отразиться на сне в будни. Однако он отмечает, что снотворные препараты не должны использоваться при внезапных пробуждениях.

Для преодоления бессонницы эксперт рекомендует отвлечься перед сном, читать книгу или совершать короткую прогулку. Он также указал на другие возможные причины бессонницы, такие как избыточный сон и возрастные изменения.

Врач общей практик, Татьяна Захарова добавила, что помимо эмоциональных стрессов, бессонницу могут вызывать и другие факторы, такие как боли, употребление алкоголя или беспокойство о сне. Она также отметила влияние окружающей среды, пищи и напитков на качество сна.

Захарова подчеркнула важность индивидуального подхода к проблеме, а также посоветовала обратиться к специалисту при постоянных проблемах с сном.