 

Сомнолог Ковальзон: ночные пробуждения связаны со стрессовыми состояниями днем

24.04.2024, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперт в области сомнологии Владимир Ковальзон отметил, что постоянные пробуждения в ночное время могут быть следствием эмоциональных стрессов днем. Он рекомендует снижать уровень напряжения для улучшения качества сна.

Ковальзон также подчеркнул важность регулярного сна, предупреждая, что нарушение режима в выходные может отразиться на сне в будни. Однако он отмечает, что снотворные препараты не должны использоваться при внезапных пробуждениях.

Для преодоления бессонницы эксперт рекомендует отвлечься перед сном, читать книгу или совершать короткую прогулку. Он также указал на другие возможные причины бессонницы, такие как избыточный сон и возрастные изменения.

Врач общей практик, Татьяна Захарова добавила, что помимо эмоциональных стрессов, бессонницу могут вызывать и другие факторы, такие как боли, употребление алкоголя или беспокойство о сне. Она также отметила влияние окружающей среды, пищи и напитков на качество сна.

Захарова подчеркнула важность индивидуального подхода к проблеме, а также посоветовала обратиться к специалисту при постоянных проблемах с сном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Дуров: Telegram банит аккаунты, собирающие координаты для нанесения ударов

24.04 / Госдума приняла закон о создании государственной информационной системы «Навоз»

24.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Будни людоловов

24.04 / Мнение: Победа на чемпионате мира по программированию, медали на универсиадах и двойные допинговые стандарты

24.04 / Онколог Басанов назвал ночную потливость возможным признаком «рака молодых»

24.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Единый орган управления наукой

24.04 / Мнение: Держатель общака

24.04 / Представлен флагманский смартфон Polestar Phone с чипом Snapdragon 8 Gen 3

24.04 / Прокуратура напомнила, что приготовление шашлыков в канун Пасхи квалифицируется как оскорбление чувств верующих

24.04 / Мнение «аналитика»: О нотках отчаяния… Почему сочувствующие Украине разуверились в её победе?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика