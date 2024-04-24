Госдума приняла закон о создании государственной информационной системы «Навоз»

Государственная дума в третьем чтении приняла Федеральный закон «О государственном регулировании оборота навоза и о внесении изменений в отдельные федеральные законы». Новый закон должен обеспечить экологическую безопасность и права граждан.

Закон закрепляет понятия правообладателя навоза и единого регионального оператора навоза. Теперь правообладатель органического удобрения должен зарегистрировать соответствующий объект гражданских прав в государственной информационной системе, положение о которой должно быть принято правительством РФ. В той же ГИС правообладатель может заключить договор с оператором — юридическим лицом с лицензией, выданной правительством соответствующего субъекта Российской Федерации. Через него и будут осуществляться вещные и обязательственные права на навоз.

Владение, пользование и распоряжение (в том числе потребление) навозом без регистрации в государственной информационной системе повлечёт за собой административную ответственность в виде штрафа и конфискации.

—