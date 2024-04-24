Мнение: Победа на чемпионате мира по программированию, медали на универсиадах и двойные допинговые стандарты

1. Российские публицисты обычно ругают Высшую школу экономики (ВШЭ) за засилье прозападных либералов, которые непонятно чем занимаются. Отчасти упрёки справедливы. Однако всё же в ВШЭ готовят программистов высокого класса, которые ещё студентами выигрывают международные олимпиады. Прививают ли этим программистам одновременно с техническими знаниями ещё и здоровый патриотизм, отдельный вопрос (ссылка):



Команды факультета компьютерных наук Высшей школы экономики FFTilted и Undertrained+Overpressured достигли выдающихся результатов на Международной студенческой олимпиаде по программированию ICPC. В период с 14 по 19 апреля в Египте проходили два финала этого престижного соревнования. В 46-м финале россияне заняли третье место, а в 47-м — стали чемпионами мира и получили золотые медали. Помимо учащихся ВШЭ, обладателями медалей также стали студенты МФТИ.

В 46-м и 47-м финалах соревновались более 840 студентов из 170 университетов, представляющих 50 стран. В 46-м финале команда Undertrained+Overpressured заняла третье место, а их участник Иван Сафонов стал первым в истории трехкратным медалистом ICPC. В 47-м финале команда FFTilted стала чемпионом мира, получив золотые медали. За все время участия в финалах олимпиады ICPC команды ВШЭ заработали четыре бронзовые (2014, 2019, 2020, 2021) и две золотые награды (2022, 2023).

Олимпиада ICPC является одним из самых крупных и престижных соревнований по программированию в мире. В команде из трех человек оцениваются творческий подход, инновационность решений и способность к совместной работе, а также умение действовать в условиях ограниченного времени. Каждая команда должна была решить 11 задач за пять часов. На последний час онлайн-таблица результатов замораживалась. На каждом из финалов ICPC вручались 12 комплектов медалей — по три медали каждого достоинства. Обладателями наград также стали студенты МФТИ.

2. На Руксперте вышла статья про количество медалей России на универсиадах (ссылка). Погодовой график числа выигранных наград на Летних Универсиадах выглядит вот так:





Пик в 2013 году – это Универсиада в Казани. Подобные всплески числа наград нормальный для принимающей стороны: к примеру, на последней Летней Универсиаде в китайском Ченгду с огромным отрывом от других стран медальный зачёт возглавили китайцы (ссылка). Это связано как с тем, что «родные стены помогают», так и с тем, что принимающая страна тратит на подготовку и привлечение спортсменов больше ресурсов, вкладывается в важное для неё событие по полной.

3. Тем временем ВАДА продолжает преследовать русских спортсменов за вымышленные допинговые нарушения (ссылка):

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель заявил, что концентрация триметазидина в организме российской фигуристки Камилы Валиевой была ниже, чем у китайских пловцов. Его слова приводит ТАСС.

Венцель уточнил, что концентрация препарата в организме Валиевой составляла 2,1 нанограмма на миллилитр. По его словам, подавляющее большинство концентраций в этом деле были значительно ниже, но принципиальный момент в том, что в случае с российской фигуристкой «ничто не исключало того, что фармакологическая доза триметазидина не была принята за несколько дней до этого».

«В данном случае колебания отрицательных и положительных значений у тех спортсменов, которые были протестированы несколько раз, фактически исключали этот сценарий с фармакологической дозировкой, так что это существенное отличие от случая с Валиевой», – сказал представитель WADA.

20 апреля The New York Times сообщала, что в организме 23 китайских пловцов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 г., был обнаружен триметазидин за семь месяцев до всемирных игр. Однако они «смогли избежать общественного внимания и продолжить участие в соревнованиях после того, как высокопоставленные китайские чиновники тайно уличили их в употреблении допинга, а глобальный орган, отвечающий за контроль над допингом в спорте, решил не вмешиваться».

Отмечается, что почти половина команды по плаванию, которую Китай отправил на Игры в Токио, завоевали медали, в том числе три золота. Китай признал положительные результаты тестов в отчете своего антидопингового регулятора, заявив, что пловцы проглотили запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах.

Реально ВАДА находится под контролем США. Как показывает практика, если США дадут ВАДА команду напасть на Китай, те начнут массово находить «допинг» и в пробах китайских спортсменов.

Я сомневаюсь, что международное сообщество сможет вернуть контроль над захваченной американцами ВАДА. Возможно, меньшим злом для России будет игнорирование американских состязаний, как заведомо нечестных, и организация собственных параллельных игр.