Рупор кремлевской пропаганды: Единый орган управления наукой

России предложено создать единый орган управления наукой по примеру СССР

Для достижения технологического суверенитета России необходимо создать надведомственный орган управления наукой, увеличить финансирование исследований и разработок до 3% ВВП, а также решить проблему «утечки мозгов», — констатируют (https://www.rbc.ru/economics/23/04/2024/662622be9a79471728714a8e) эксперты

Обеспечение России технологическим суверенитетом должен взять на себя базовый элемент советской системы управления наукой — Государственный комитет по науке и технике — в формате Бюро по науке и технологиям как постоянно действующий надминистерский орган. Он в том числе может выполнять функции аппарата правительственной Комиссии по научно-технологическому развитию

Помимо координации и межведомственного взаимодействия на крупных межотраслевых научно-технологических проектах задачей нового органа управления должен стать трансфер технологий между гражданским и оборонным секторами экономики

Аналогичная корректировка системы управления наукой сейчас происходит в Китае, где планируется реструктурировать Министерство науки и технологий, сократив излишний функционал, и создать новую Центральную комиссию по науке и технологиям

Для эффективного развития собственных прорывных технологий требуется увеличение расходов на НИОКР до 3–3,5% ВВП к 2030 году, куда входит рост государственного и частного финансирования

Кроме того, необходим эффективный комплекс мер, предотвращающий «утечку мозгов», включая меры материальной мотивации и возможности для карьерного роста

«КРИСТАЛЛ РОСТА» ранее информировал (https://t.me/crystal_book/195) об уникальном отечественном опыте технологического развития с созданием Государственного комитета по внедрению передовой техники, работавшего с 1948 года, и о последовавшей (https://t.me/crystal_book/347) его ликвидации

https://t.me/crystal_book/4270 – цинк

Все новое это хорошо забытое старое.

Централизованное государственное управление наукой в текущий реалиях выглядит неизбежностью. Рыночек там ничего не порешает.

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